Stříbro bereme, série byla neskutečná, cení si kouč libereckých volejbalistek

Nadějné vedení 2:0 na zápasy ve finálové sérii play off extraligy libereckým volejbalistkám k titulu nepomohlo. Ani jeden ze tří zlatých mečbolů nevyužily a potvrdilo se pravidlo, že poslední krok bývá nejtěžší.
„Znali jsme sílu Šelem a takhle jsme to nebrali, i když jsme si možná mysleli, že ten třetí krok bude o něco snazší. Nám v prvních zápasech pomohlo, že si asi až moc věřily a nebyly oproti nám moc rozehrané. Tak jsme na ně vlétli, ale po každém zápase jsme věděli, jak silný soupeř proti nám stojí,“ řekl kouč žen Dukly Martin Hroch.
Liberecký tým v rozhodujícím pátém utkání podlehl v Brně favorizovaným Šelmám, suverénním vítězkám základní části, v poměru 1:3 a stejně jako před dvěma lety získal stříbrné medaile. Kádr se ale od té doby razantně proměnil.
Finálové souboje nabídly dramatickou podívanou před postupně se zvyšujícími rekordními návštěvami. „Ta série byla neskutečná, ve finále jsme odehráli pět nádherných zápasů před skvělou kulisou..., až jsem z toho byl naměkko, protože co se divácky dělo v Brně i u nás v Liberci, to se nedá ani popsat,“ přiznal Hroch.
„Naše holky odvedly dobrý výkon, ale v závěru série jim v některých momentech docházely baterky. Ale rozhodně ne ve hře v poli ani v bojovnosti, nebyli jsme spíš až tolik úspěšní v útoku, možná jsme mohli víc riskovat na servisu. Ovšem Šelmy si to uhrály, vyhrály i pohár a za titulem šly od začátku sezony. Musím před nimi smeknout klobouk, bylo vidět, že v těch posledních třech setech pátého zápasu měly opravdu navrch a my už neměli z čeho brát,“ uznal.
Šelmy ukázaly větší zkušenosti, protože jejich věkový průměr byl výrazně vyšší než na straně mladšího libereckého kádru. „Část našich hráček atmosféru finále ještě nezažila a ty mladé holky se musely vyrovnávat s řadou věcí nejen během celé sezony, ale i během finále. Bylo vidět, že zkušenosti z těch vypjatých zápasů, kdy jde o titul, nám přece jen chyběly,“ mínil liberecký kouč.
I z druhé příčky ve své první sezoně v roli trenéra žen Dukly měl ale velkou radost. „Stříbro určitě bereme, protože naším klubovým předsezonním cílem bylo dostat se do semifinále a hrát o medaile. Kdyby mi někdo řekl, že budeme hrát finále na pět zápasů, tak bych mu asi nevěřil. V sezoně se u našich hráček napsala spousta příběhů, bylo až neuvěřitelné, jak jsme dokázali ty zdravotní problémy zaplácnout a postupně jsme se z pátého, čtvrtého místa prokousávali nahoru,“ chválil svůj tým Martin Hroch.