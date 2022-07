Drama i emoce. Takový bude letošní Czech Bowl v americkém fotbalu

„Bude to o tom, dojet do Prahy, zahrát tam dobrý fotbal a jet zpátky domů s trofejí.“

Zdánlivě hodně jednoduchý recept má před letošním Czech Bowlem, finále nejvyšší české soutěže v americkém fotbale, hlavní trenér týmu Vysočina Gladiators Ondřej Paulus.

Jeho mančaft, který do finále nastupuje v pozici obhájce loňského prvenství, se v klíčové bitvě o pohár po roce znovu střetne se stejným soupeřem: Prague Lions.

„Těšíme se moc,“ říká Paulus. „Myslím, že oni i my jsme to tak nějak vyhlíželi. Bude to nejlepší zápas celé sezony,“ věří.

Ve finále na sebe narazí dva hlavní favorité Snapbacks ligy, nejlepší týmy základní části a vítězové obou semifinále.

„Samozřejmě to mohlo dopadnout i jinak, ostatní týmy také měly šanci. Ale řekl bych, že oba týmy letos do finále patří,“ je přesvědčený Paulus. „Jsou to dva vyrovnaní soupeři, každý má trochu jiné přednosti. A myslím, že to bude i drama, potečou tam i trochu emoce,“ očekává.

V malinko lepší výchozí pozici do finále vstoupí pražští Lions. A to nejen proto, že v aktuálním ročníku v dosavadních osmi zápasech nepoznali nic jiného než omamnou chuť vítězství. „Ale ani my na tom nejsme úplně špatně. Jedinou prohru jsme měli s nimi,“ připomíná Paulus domácí porážku 19:35 z poloviny dubna. „A to se nám zranil quarterback, takže jsme zápas dohrávali s tím, že víme, že prohrajeme,“ vzpomíná.

Oba celky půjdou do finálového boje s velkým sebevědomím. „My i oni jsme spoustu posledních zápasů vyhráli,“ ví jihlavský kouč. „Rozhodovat bude momentální forma.“

Do finále s čistou hlavou

Svou roli by mohlo hrát i prostředí: letošní Czech Bowl totiž bude hostit fotbalový stadion na Žižkově. „Asi by se nabízelo, že Pražáci budou mít výhodu. Na druhou stranu, my máme těch Pražáků také pár v týmu,“ usmívá se Paulus. „Nakonec z toho padesátičlenného týmu je tak osm, deset Jihlaváků.“

Paulus naopak ve venkovním utkání vidí výhodu. „Oproti loňsku, kdy jsme hráli v Jihlavě, odpadne stres, jestli přijdou lidé, jak se bude líbit domácí stadion a organizace. Nemusíme nic řešit, jen fotbalovou stránku. Pojedeme si to užít. A budeme zklamaní, když nevyhrajeme,“ říká jihlavský kouč.