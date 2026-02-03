Nový český rekord a další osobák. Čeští dráhaři se ukázali na mistrovství Evropy

  20:48
Petra Ševčíková skončila šestá v omniu na mistrovství Evropy v dráhové cyklistice v Turecku. „Je to můj nejlepší výsledek na Evropě v omniu, konečně jsem to prolomila,“ citoval Ševčíkovou cyklistický svaz v tiskové zprávě. Stejnou pozici obsadí také Dominik Topinka po vyřazení ve čtvrtfinále sprintu, jenž vyvrcholí ve středu.

Český dráhový cyklista Dominik Topinka v týmovém sprintu na mistrovství světa. | foto: Reuters

Pětadvacetiletá Ševčíková si v Konye připsala druhé umístění v top desítce po nedělní sedmé pozici ve scratchi. Před závěrečnou čtvrtou disciplínou omnia bodovacím závodem patřila české reprezentantce čtvrtá pozice, ale nezapsala v něm ani bod a místo útoku na medaili o dvě příčky klesla.

„Byla to hodně dlouhá šichta. Vstoupila jsem do závodu dobře ve scratchi. A měla fantastické nohy v tempo závodě, který byl vždy můj problém. Pak se mi ulevilo. Eliminace byla hodně ostrá, málem jsem šla k zemi. V bodovačce jsem bojovala, jak jsem mohla,“ ohlédla se Ševčíková za průběhem závodu.

Zvítězila Britka Anna Morrisová, stříbro díky závěrečnému bodovanému sprintu ukradla Norka Anita Yvonne Stenbergová Belgičance Shari Bossuytové. Morrisová má už druhé zlato, byla i členkou vítězné sestavy v týmové stíhačce.

Topinka zářil: Jsem vážně nadšený

Ve sprintu Topinka zajel sedmý čas v kvalifikaci a ve vyřazovací části postoupil po dvou vítězstvích do čtvrtfinále. „Jsem moc spokojený. Zatlačil jsem čas v kvalifikaci pod devět pět, z čehož jsem vážně nadšený,“ pochvaloval si Topinka, jenž v kvalifikaci zastavil časomíru na 9,496 sekundy a vytvořil tak nový český rekord.

Ve čtvrtfinále narazil na fenomenálního Nizozemce Harrieho Lavreysena a úřadujícímu olympijskému vítězi a mistru světa a Evropy podlehl ve dvou jízdách.

Lavreysenovi se tak povedla svým způsobem odveta za nedělní závod v týmovém sprintu, kde Češi i s Topinkou favorizované Nizozemce senzačně vyřadili v 1. kole a skončili čtvrtí.

Úspěšná obhajoba bronzu na ME. Dráhaři Peterkovi vyšel kilometr s pevným startem

„Když jsem prohrál první jízdu, potřeboval jsem něco zlomit. A tak jsem zkusil v druhé jízdě tempo napálit a jel jsem dvě a půl kola od začátku totální bomby. Nachytat se mi ho nepodařilo, na cílové pásce mě předjel. Ale zkusil jsem to,“ popsal Topinka, jehož reprezentační parťák Jan Pořízek vypadl v osmifinále.

Ve sprintu žen obsadila Veronika Jaborníková 10. místo, když ji v osmifinále vyřadila loňská vicemistryně světa Jana Burlakovová. Její sestra Anna neuspěla už v 1. kole.

Dvě jízdy stačily ve finálovém – ryze britském – souboji k tomu, aby Emma Finucaneová porazila Sophii Capewellovou a získala v individuálním sprintu po dvou letech druhý evropský titul. Bronz obhájila Ruska Alina Lysenková.

Scratch mužů vyhrál Švýcar Alex Vogel, jenž už měl z vystoupení v Konye na kontě stříbro z týmové stíhačky. Na 14. místě skončil Matyáš Koblížek. Český reprezentant zasáhl i do individuálního stíhacího závodu, v němž byl 16. Zvítězil Rus Lev Gonov.

Mistrovství Evropy v dráhové cyklistice

Konya (Turecko)

Muži:
Scratch: 1. Vogel (Švýc.), 2. Savekin (Rus.), 3. Hoppezak (Niz.), ...14. Koblížek (ČR) – 1 kolo.

Stíhací závod – finále: Gonov (Rus.) 4:03,491 - Skivild (Dán.) 4:05,577.
O 3. místo: Favero (It.) 4:01,749 – Bostock (Brit.) dostižen, ...16. Koblížek.

Ženy:
Omnium: 1. Morrisová (Brit.) 132, 2. Stenbergová (Nor.) 119. 3. Bossuytová (Belg.) 119, ...6. Ševčíková (ČR) 88.

Sprint – finále: Finucaneová - Capewellová (obě Brit.) 2:0 (10,608; 10,471).
O 3. místo: Lysenková (Rus.) - Friedrichová (Něm.) 2:0 (10,657; 10,585), ...10. V. Jaborníková vyřazena v osmifinále, 17. A. Jaborníková (obě ČR) vyřazena v 1. kole.



