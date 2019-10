Na letošní Velkou pardubickou je přihlášeno zatím 26 koní

Na startu 129. ročníku Velké pardubické by neměl chybět loňský vítěz Tzigane du Berlais.

Na 129. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou je zatím přihlášeno 26 koní. Figuruje mezi nimi loňský vítěz Tzigane du Berlais, chybět budou naopak No Time to Lose, který dostih vyhrál v roce 2017, hnědák Hegnus nebo francouzský kůň Urgent de Greagaine, kteří jsou zranění. Přijet by mohli i dva koně z Velké Británie.

Novináře o tom informoval náměstek primátora a místopředseda představenstva Dostihového spolku Pardubice Petr Kvaš (ODS). „V tuto chvíli britský trenér David Pipe potvrdil, že by rád se dvěma koňmi přijel, ale nechceme to zakřiknout. Uvidíme 4. října, jestli své koně do Velké pardubické přihlásí,“ uvedl Kvaš. Uzávěrka přihlášek je v pátek ve 12:00, dostih se koná 13. října. Pořadatelé vyhradili pro návštěvníky dvě prostranství k parkování. Auta mohou odstavit na uzavřeném úseku silnice I/37 mezi kruhovým objezdem u závodiště až po Dražkovice. Další hosté a zvláště VIP návštěvníci mohou odstavit vůz na blízkém letišti. Dopravní podnik v den dostihu posílí své spoje, dopravit se je možné i vlakem na zastávku Pardubice - Závodiště. Letošní Velké pardubická získala záštitu ministerstva zemědělství, což Dostihovému spolku přinese pět milionů korun. Právě tolik činí dotace slavného dostihu. Jeho novým hlavním partnerem se stala Slavia pojišťovna, v dohodě platné na nejbližší tři roky se zavázala ke každoroční podpoře slavného dostihu v řádu milionů korun. Dostih se jezdí od roku 1874, nekonal se jen za světových válek a v roce 1968 v důsledku srpnových událostí.