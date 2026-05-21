Prožíval triumfy i porážky. Vítěz Velké pardubické Sexy Lord podlehl kolice

  10:28
Byl součástí nejkurióznějšího doběhu v historii Velké pardubické, loni mohl vítězství obhájit, ale těsně před cílem ho zastavilo zranění šlachy. Desetiletý ryzák Sexy Lord se už do závodů vrátit nestihl, ve středu podlehl těžké kolice.
Sexy Lord se svým žokejem Jaroslavem Myškou na kvalifikaci Velké pardubické v srpnu 2025. | foto: Profimedia.cz

Žokej Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické
Jaroslav Myška (vlevo) a Jan Faltejsek, Velká pardubická má poprvé v historii...
„Byl jsi největší bojovník, kterého jsme měli tu čest poznat. Svůj největší boj jsi ale prohrál. Díky kamaráde za všechno,“ napsala na Instagramu valachova ošetřovatelka Vanessa Růžičková, dcera trenérky koně Martiny Růžičkové.

Ta pracovala se Sexy Lordem od jeho tří let, nejprve však jako vítězný typ příliš nepůsobil „Od začátku se projevoval jako specifický kůň, ale všechno jsme ho postupně naučili. Martina si z práce s ním odnesla několik zranění včetně zlomené pánve,“ líčil jeho majitel Zdeněk Hora.

Až s příchodem žokeje Jaroslava Myšky v roce 2022 se ukázal potenciál, který se ve snadno rozpoznatelném ryzákovi s lysinou ukrýval. V šesti letech vyhrál při svém debutu Velkou slušovickou o osm délek.

„Celou dobu jsem říkala, že je to kůň nad pět tisíc metrů. Pořád cválá dál a dál, jeho akce má šmrnc. Jarda Myška ho musel ještě za cílem brát zpátky,“ těšilo Růžičkovou.

Byl jsi největší bojovník, kterého jsme měli tu čest poznat. Svůj největší boj si ale dnes prohrál. Díky kamaráde za všechno.

Dnes neodešel jen tak někdo, odešel člen rodiny. Proto prosím, abyste nám dali prostor a nechali nám čas to vstřebat.

Až se trošku vzpamatuju, napíšu víc, teď prostě není síla.

Milujeme Tě, Lordíčku náš.

20. května 2026 v 20:55, příspěvek archivován: 21. května 2026 v 10:12
Nejslavnější dostih Sexy Lorda přišel v říjnu 2024, kdy poprvé startoval na Velké pardubické. Jeho náskok v cílové rovince mohutně stáhl Godfrey se žokejem Janem Faltejskem, oba koně proběhly cílem současně a měla je rozsoudit cílová fotografie.

Jenže žádná nevznikla, a tak rozhodčí vyhlásili za vítěze oba koně – vůbec poprvé v historii.

Loni měl Sexy Lord v Pardubicích skvěle nakročeno k obhajobě, ale Myška ho přes velké vzpouzení před posledním skokem zastavil. Zkušený žokej totiž vyhodnotil, že s koněm není něco v pořádku, což se následně také potvrdilo: poraněná šlacha.

„Sexy Lord je takový bojovník, že by dřel i s bolavou nohou. Ale kdyby absolvoval ten poslední skok, mohl by si ji zlomit. Jarda to vyhodnotil naprosto skvěle,“ kvitovala pak Růžičková pro iDNES.cz.

„Uděláme všechno pro to, aby byl zdravý. Jestli bude dál běhat, se uvidí.“

Poslední měsíce tak strávil Sexy Lord rekonvalescencí ve svých domovských stájích HC Amphora-Hora. Těžkou koliku však přemoci nedokázal.

„Za padesát let u koní jsem nezažila jiného s takovou povahou. Stejně silně, jak si Sexy Lord užívá vítězství, prožívá i prohry,“ popisovala Růžičková svého koně po loňské Velké pardubické. „Je naštvaný, že nevyhrál, to poznám. Vážně to strašně prožívá.“

