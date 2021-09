Jistotu startu ve Velké mají zatím dva koně, říká dostihová legenda Váňa

Čistý hattrick získal při sobotním mítinku na pardubickém závodišti trenér Josef Váňa. Spokojený byl. Ale od Theophila vítězství očekával, a nedočkal se ho. „Člověk musí být rád, co se podaří, protože bez štěstí to ani nejde,“ řekl Josef Váňa.

Série kvalifikací se uzavřela. Už máte jasno o tom, kdo ze stáje půjde Velkou?

Zatím to vypadá na ty dva, z nichž v sobotu jeden vyhrál a jeden byl druhý. (No Time To Lose, Theophilos, pozn. red.) Uvidíme ještě, co Mahe King (doběhl třetí). On má ošklivě pošlapané zadní nohy. Nevím, jak je možné, že v dostihu, kde startuje šest koní, se můžou tak zmasakrovat. Žokej Velek po dostihu říkal, že na něj pořád někdo zezadu skákal.

Je tedy ve hře, že by se ještě Mahe King postavil na start Velké?

Uvidíme, jak to dopadne s Mazhilisem (v sobotu zastaven), ten je taky rozmasakrovaný. Takže počkáme, jak se dají dohromady.

Zdá se, že se konečně probudil Giorgione, se kterým jste slavil první vítězství.

Jen aby zase neztratil chuť být dobrým překážkářem. Majitel ho kupoval s výhledem do rovin. To nevyšlo, děsně nás potrápil. On je jako já. Když něco nechci, tak nechci a hotovo. Snad jsme na něj přišli a konečně se majiteli odvděčí.

Josef Váňa a Theophilos po Velké pardubické 2019.

Takřka po roce se vracel po zdravotní pauze Chelmsford. Při svých dvou loňských startech musel dostihové příznivce nadchnout.

To je výborný kůň. Bohužel se nám na jaře zranil v tréninku. Nevím, z čeho to bylo, protože tehdy ta příprava byla vyloženě objemová. Normálně se nám tohle v tréninku nestává, to spíš po dostihu se takováhle věc přihodí.

Takže následoval klid a nucený odpočinek...

Dali jsme ho na měsíc do výběhu. Abych pravdu řekl, tak jsem měl i strach, jestli ho do dostihu nepouštíme příliš brzo. Ideální stav je, když se šlacha po zranění hojí rok. Ale po těch speciálních amerických injekcích jsou skvělé výsledky. Po celém světě už se takhle spravují koně, tak jsme si Chelmsforda také tak opravili. Uvidíme za dva tři dny, jestli bude v pořádku.

O jaký start si tímhle vítězstvím Chelmsford řekl?

Teď šel kurz Ceny Vltavy, která se poběží při mítinku Velké pardubické. Je pravdou, že takhle velké překážky šel poprvé, ale on je z rodiny vyloženě překážkové. Jeho japonský otec dělá ve Francii výborné překážkové koně, má tedy předpoklady, pokud mu bude sloužit zdraví, aby dělal panu Javoříkovi ještě spoustu radosti.

Třetí vítězství jste získal zásluhou No Time To Lose, který šel proti distanci.

Tohle je takový náš klasický model před Velkou. Ale měl jsem starost, aby dráha nebyla moc tvrdá. Naštěstí to ještě šlo.

Na druhou stranu jste ale poslal valacha vytrvalce proti koním, kteří jsou specialisty na překážkový sprint. To musí potěšit, když jim to takhle nandá.

Když šel poslední práci s Theophilem, zválcoval ho taky, takže jsem si myslel, že když nebude moc tvrdo, nemůže ho nikdo porazit.