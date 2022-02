Dostihy si finančně polepší. Velká se poběží zase o pět milionů

„Vnímáme situaci po dvou obtížných letech jako alarmující. Velká pardubická se zcela určitě letos poběží za pět milionů korun. Vracíme se na původní prize money,“ řekl ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller. Nevyloučil ani další možné navýšení. „Stáje, trenéři a majitelé to potřebují k tomu, aby mohli existovat,“ dodal Müller.

Dostihový spolek je po letech pobytu v červených číslech hospodaření stabilizovanou společností. Pardubickému závodišti také pomůže několikasettisícová finanční injekce, kterou si jeho šéf vydobyl v Radě Jockey clubu, jejímž je členem.

Při přerozdělování peněz z ministerstva zemědělství totiž prošel hlasováním Müllerův návrh, který zohledňoval náročnější péči o překážky, dráhu, větší počet zdravotníků a veterinářů, kteří jsou třeba při pořádání překážkových dostihů.

Podle něj dostane pořadatel za rovinový dostih základní položku peněz, za dostih přes proutěné překážky 1,5násobek této položky a steeplechase a cross country dvojnásobek základní položky. A v hlasování jeho návrh těsně prošel.

„Tyto peníze z ministerstva zemědělství nejsou určeny na prize money. Ty patří pořadatelům na pořádání dostihů. My musíme prokázat a zdokladovat, že jsme je použili například na přípravu dráhy,“ vysvětlil Jaroslav Müller.

Až doposud dostávala všechna závodiště stejnou sumu. I odborníkům na Jockey clubu bylo jasné, že správa překážek a areálu závodiště zabere víc času a stojí víc peněz než pořadatele rovinových dostihů. Pardubické závodiště i ta menší jako v Lysé nad Labem nebo Slušovicích tak dostanou víc peněz, a zaplatí tak víc nákladů spojených s přípravou dráhy právě z tohoto balíku financí.

„Přenastavení dotační politiky nám přinese víc peněz, které věnujeme do dráhy, sekání trávy, zavlažování. Tolik vlastních peněz pak do údržby nemusíme dávat a můžeme je věnovat na prize money,“ řekl Müller.

Nově se tedy kvalifikace na Velkou pardubickou nebudou běhat o 200 tisíc korun, ale o 400 tisíc, na svou původní dotaci 700 tisíc korun se vrací také Cena Labe, která je v rámci mítinku Velké pardubické určena pro její budoucí adepty.

S přerozdělením peněz ve prospěch pořadatelů překážkových dostihů nesouhlasí největší pořadatel rovinových dostihů a důležitých dostihů pro klasický tříletý ročník koní – pražská Chuchle aréna, která už se proti rozhodnutí vymezila a oznámila, že sníží prize money nejprestižnějšího rovinového dostihu v ČR – Českého derby, a to ze 2 milionů korun na 1,8 milionu. A další úsporné kroky z její strany budou pokračovat v dalších dostizích.

„Protože k výše popsanému rozhodnutí došlo až po naplánování, odevzdání a schválení termínové listiny 2022, jsme nuceni tento fakt zohlednit v úpravě rozpočtu nadcházející dostihové sezony, nicméně po dvou „covidových“ letech nehodláme znovu redukovat počet dostihových dnů,“ ohradila se Chuchle aréna ve svém prohlášení.

A stejné stanovisko zaujal i západočeský hipodrom v Karlových Varech. Ten do dvou týdnů oznámí, jak po okleštění dotací pozmění nadcházející dostihovou sezonu.

O žádných výkyvech už nechce slyšet malé závodiště v Lysé nad Labem. Rodině Palyzových, která provinční hipodrom spravuje třicet let, jde zejména o jistotu.

„Když se něco odhlasuje, mělo by to platit. Zřejmě na tom něco vyděláme, ale my hlavně potřebujeme vědět, na čem jsme. Jockey club by se neměl nechat vydírat nepořádáním dostihů ze strany velkých závodišť,“ řekl za lysolabský hipodrom Lukáš Palyza.