Amant Gris, tedy „Šedý milenec“, startoval celkem na 34 rovinových a 19 překážkových dostizích, z toho dvanáctkrát vyhrál.
Velké pardubické se zúčastnil poprvé v roce 2008 s žokejem Markem Stromským. Na cílové rovince tehdy překonal o dvě a půl délky Sixteen s Josefem Bartošem v sedle a zaběhl nejrychlejší čas historie 08:58,49. Následně byli ale Amant Gris se Stromským diskvalifikováni, protože neobjeli jeden z točných bodů.
Druhý start na Velké pardubické přišel v roce 2010 a i tehdy bojovali Amant Gris se Stromským o vítězství. V tehdejším ročníku byla poprvé v historii použita na určení vítěze cílová fotografie. Podle ní byl v cíli o délku nosu (0,01 sekundy) rychleji Tiumen s Josefem Váňou.
Při své třetí a poslední účasti na Velké pardubické v roce 2011 se Amant Gris zranil na Anglickém skoku a do cíle doběhl na osmém místě.
Jeho čas z roku 2008 překonal o sedm let později valach Ribelin se žokejem Pavlem Kašným výkonem 8:56,01.