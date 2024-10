Pardubická po letech bez Váni, ale s odleskem historie. Favoritem je Godfrey

Ano, v posledních ročnících se do popředí dostávali i jiní, ale uznejme, že nikdo není s nejslavnějším českým dostihem spjatý tak jako 71letý rodák ze Slopných. Teď budou nicméně „Váňovci“ úplně chybět a šanci dostanou jiní.

Třeba Jan Faltejsek, který na 134. ročníku obhajuje loňský titul. I letos je šestinásobný vítěz největším favoritem, v neděli usedne do sedla Godfreye. „Je to obrovská výhoda. Asi nikoho lepšího a zkušenějšího jsme nemohli do sedla Godfreye posadit,“ pochvaluje si Dalibor Török, trenér osmiletého valacha.

„Měli jsme trochu štěstí, že se Sacamiro zranil,“ připomněl, že loni jel 41letý žokej na jiném koni.

Jenže jedenáctiletý hnědák, se kterým Faltejsek před rokem zvítězil, v letošní sezoně nezávodí. Na začátku září si navíc obnovil zranění.

„Špatně našlápl, našel nějakou díru nebo něco. Říkali jsme si, že vyběhneme později, chtěli jsme jít čtvrtou kvalifikaci, pak Velkou, ale na začátku září se zranění obnovilo. Proto jsme se rozhodli, že letos startovat nebudeme a dáme koníka do pořádku na příští rok,“ uvedl asistent trenéra Radim Petřík.

Žokej Jan Faltejsek s valachem Sacamirem slaví vítězství ve 133. Velké pardubické.

Největším favoritem je tak Godfrey, jenž na dostihovou dráhu vyběhl naposledy v květnu. „Byl to záměr. Máme vyzkoušeno, že v našich podmínkách dokážeme koně připravit do dostihu. Chtěli jsme se vyhnout všem možnostem zranění,“ vysvětlil trenér Török.

Mezi 16 koňmi se na 6 900 metrů dlouhé trati představí i nestárnoucí Talent, třináctiletý šampion z roku 2021 poveze Jana Kratochvíla. „Talentova účast ale byla chvíli ohrožena. Měl zánět podkoží. Bojovali jsme s tím a najednou se dal do cajku a vypadá dobře. Cvalového tréninku měl víc než loni,“ oddychla si trenérka Hana Kabelková.

Na rozdíl od svého otce pošle jednoho koně do závodu Josef Váňa mladší, pod jeho vedením se připravuje jediná klisna na startu, Santa Klara. Kromě Godfreye je druhým favoritem Coko Beach. Devítiletý bělouš z Irska sice vyběhne na tuzemském závodišti úplně poprvé, své zkušenosti ale klidně může proměnit ve výhru.

Navíc by bylo 150 let od prvního ročníku Velké pardubické symbolické, kdyby dostih ovládl zahraniční kůň. V roce 1874 totiž při premiéře zvítězil francouzský hnědák Fantome.

Legendární žokej a trenér Josef Váňa po dlouhých letech nevyšle do Velké pardubické žádného koně.

Jak se to tehdy seběhlo?

Bylo 5. listopadu 1874, kolem půl druhé odpoledne a na pardubickém závodišti se před improvizovanými tribunami seřadila čtrnáctka statečných koní a jezdců. Ve hře bylo osm tisíc zlatých.

Už od startu měl šestiletý Fantome značný náskok, v popředí ho doplňovala stájová kolegyně Duckwing. Koně na chvílí zmizeli v lesíku, a když se znovu objevili, dvojice patřící baronu Crammovi měla už dvacetidélkový náskok.

Soupeři postupně odpadávali, problémy měl i Fantome, ale i proraženou zeď dokázal ustát. Už tenkrát se koně po chvíli chystali na legendární Taxisův příkop, dříve zvaný Velký. Fantome prorazil proutěnku před ním, samotnou překážku ale zdolal perfektně.

Před závěrečnou rovinkou budoucí vítěz srazil kolegyni Duckwing a jako historicky první šampion Velké pardubické dorazil do cíle o dvě délky před druhou Fantascou.

Slavil anglický žokej George Sayers, spolu s ním do cíle dorazilo pět koní z původních čtrnácti.

A letos se historie jednoho z nejstarších dostihových závodů bude v Pardubicích hojně připomínat. Pořadatelé dokonce připravili i památní známky.

Nic vzácného, říkáte si. Ale poštovní řemeslo je s Velkou pardubickou roky propojeno. Taxisův příkop je totiž pojmenován po rodině Franze von Taxise, jenž se jako poštmistr zasadil o rozvoj pošt v Evropě.

Velká pardubická je ostatně opředena dlouholetou a poutavou historií. Kdo se do ní zapíše coby vítěz letošního ročníku?