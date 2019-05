Úvod vyšel nad očekávání, libuje si dostihový trenér Popelka

„Dostihy se nám vydařily a také se nás drželo štěstí, které nám v minulé sezoně někdy trochu chybělo,“ říká spokojený trenér Popelka.

Který ze svěřenců vás nejvíc potěšil?

To se takhle nedá říct. Všichni mi udělali radost, hlavně jezdecky to bylo od jezdců parádní představení.

Tak to vezměme postupně. Vámi připravovaní koně začali úřadovat od třetího dostihu, kde se prosadil Lombargini.

Pravda, to není jednoduchý kůň na ježdění, byl jsem rád, že jsme se na něj domluvili s Honzou Odložilem. Dokonale mu vyhověl. Jel ho na dlouhé otěži, nepral se s ním. Přesně tohle potřebuje.

Navíc je to váš vlastní odchovanec.

Jeho mámu Larii jsem měl také v tréninku, vím, že její potomky musíme velice opatrně manažovat do dostihů. Zkusíme mu prodloužit distanci, myslím, že mu to nebude dělat problémy. Jen musí zůstat zdráv.

Necelou hodinu poté už jste přebíral opět cenu za vítězství, tentokrát se blýskl údernou koncovkou Imphal.

Líbil se mi v dostihu, Marek Stromský na něm byl aktivní, pak ho nechal přefouknout a on se v cílovce nadechl k dobrému závěru. Valach přibral a prospělo mu to.

Žokej prokázal v cílovce velké nervy - u bariéry stále nebylo místo a neměl kudy útočit.

Marek si vybral cestu úplně u bariéry, tam se udržel starý trávník, kůň měl pevněji pod nohama a utíkalo mu to parádně až do cíle, což jsem moc rád.

V hlavním dostihu jste sice na vítězství nedosáhli, ale v mrtvém doběhu jste bral hned dvě druhá místa.

A přitom to tak vůbec být nemuselo. Když na úvod dostihu spletli dva jezdci kurz, už to vypadalo, že vezmou s sebou i Strettona a bude po dostihu, ale žokej Niklas Lovén ho na poslední chvíli navedl na správný skok. Stretton prokázal skvělý charakter, to nebývá obvyklé, aby si kůň v plné rychlosti ještě dal říct.

Ani váš druhý svěřenec Mahony však neměl cestu dostihem snadnou.

Marcel Novák nenajížděl na zeď, která je po dropu další překážkou v kurzu, ale na živý plot a vytlačil před skokem i Mahonyho. Ten se propadl dozadu a Marek Stromský v jeho sedle musel ztrátu dohánět a koni ještě zbyly síly na finiš.

Zmiňme ještě vaše poslední druhé místo Dangerous Gleama

v klasické steeplechase. Nepomýšlel jste na vítězství?

S druhým místem jsem spokojený. Žokej dobře odhadl tempo, nechal koně cválat ze špice. Když přes něj šel vítězný Lamum, zdálo se mi, že jej v cílové rovině stahuje, a kdoví, jak by to dopadlo, kdyby byla cílovka delší.

Když zmiňujete cílovou rovinu: byla v pořádku?

Přivezl jsem koně na dostihy poměrně brzo, takže jsem si stihl celou dráhu projít. Při dostizích jsem neviděl problém. Žádný kůň dle mého změnu nezaznamenal, nesnažil se přeskočit na trochu jiný trávník. To ale samozřejmě neznamená, že by se tady měl podobný nesmysl jako kluziště zase objevit.