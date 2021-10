Neúspěšní účastníci Velké pardubické si chtějí spravit chuť

V sobotu se uzavře sezona na centrální překážkové dráze v Pardubicích. Na programu je osmička dostihů, jejichž pole sice nejsou povětšinou početná, ovšem vrcholu programu kvalita neschází.

Při závěrečném pardubickém mítinku tradičně skládá reparát několik koní, kteří se nedostali do cíle na mítinku Velké pardubické. Takových je v šestičlenném poli Ceny města Pardubic rovná polovina.

Dva z nich se zúčastnili samotné Velké pardubické, přičemž Player dokonce patřil do okruhu favoritů. Vždyť svěřenec Lenky Kvapilové o rok dříve vybojoval v překážkovém vrcholu druhou příčku a v dobrém světle se ukázal také při prvních dvou letošních startech.

„První pád na skoku ho ovšem potkal v neméně vhodnou chvíli, když za Taxisem, který najížděl jako první, neustál doskok,“ řekla mluvčí Dostihového spolku Kateřina Nohavová s tím, že pro pád už sice nedokončil předloňskou Velkou pardubickou, ale tehdy uklouzl při točení za Hadím příkopem. Na Taxisu skončil také Kaiserwalzer, když chybu na doskoku neuseděl amatér Patrick Mullins. Svěřenec slovenského trenéra Jaroslava Brečky přitom rovněž patřil ke koním, které ve Velké pardubické nešlo přehlížet, protože zvítězil v závěrečné kvalifikaci.

Pád nás mrzel, zkusíme to ještě jednou. Jaroslav Myška

Zatímco výše zmíněné dvojici je devět a osm let, na startu bude také trojice pětiletých koní. Z nich se jako velký talent ukazuje především Night Moon. Svěřenec Pavla Tůmy dříve sbíral úspěchy především v Itálii, kde jako tříletý vyhrál dokonce v kategorii Gr.1, ovšem úspěšná byla i jeho premiéra v pardubickém krosu. V květnu ji totiž proměnil v suverénní vítězství, a i když se jednalo „pouze“ o trojku, nechal za sebou několik zvučných jmen. Mimo jiné šestý tehdy skončil Kaiserwalzer.

Výše může v budoucnu zamířit Popinjay, který v Ceně Vltavy při mítinku ve Velké pardubické uklouzl při točení na Velký vodní příkop. „Pád nás mrzel, zkusíme to ještě jednou,“ řekl koleský žokej Jaroslav Myška.

Zajímavým koněm v poli je i polobratr někdejšího vítěze Velké Charme Looka Christiano. Ten letos triumfoval v dostihu 4. kategorie a vítězství ve trojkovém handicapu mu posledně uniklo rozdílem dvou hlav.

Symbolicky vždy po vítězi Velké pardubické bývá pojmenován jeden z dostihů na pardubickém závodišti. Cena Talenta přilákala na start slovenského zástupce Paris Eiffela, jehož jeho žokej Martin Cagáň při Velké pardubické zadržel.

Dva zástupce má v dostihu stáj Lokotrans. Její trenér Luboš Urbánek vysílá do dostihu v Meranu běhajícího tmavého hnědáka Shenta, do jehož sedla se vyhoupne stájová jednička žokej Jan Kratochvíl, na druhé želízko, klisnu Antalgique, angažoval trenér Daniela Vyhnálka.

Hnědka vyběhla naposledy prvního května, kdy na lysolabském provinčním závodišti porazila tamního specialistu Aenease. Pětičlenné pole koní doplňuje polobratr výborné Welluncy Well Absolut, který je v posledních dvou startech neporažený. Do boje o vítězství bude chtít zasáhnout i Korfu trenéra Pavla Tůmy. Stáj se v poslední době potýkala se zdravotními problémy, modro-žluté barvy tak jdou testovat, zda se koně vrací do formy.

První dostih odstartuje v pravé poledne, to nejdůležitější ze sobotního programu nabídne přímý přenos na programu ČT sport.