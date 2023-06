Jezdecká rošáda přinesla zlato a stříbro. Žokej a trenér Liška byl spokojený

S Precious Rockem jste cválal v dostihu za koňmi, Sunny s Adamem Čmielem šel v poli koní. Tak to bylo v plánu?

Precious Rock je dobrý kůň zakoupený ve Francii. Tam běhal sprinty ze špice. Velmi slušně uměl letět prvních 800 metrů, a na konci neměl síly. Pak ho zkusili zaskákat a situace se opakovala. Tak se dostal do Čech. Zjistil jsem, že potřebuje jít sám za koňmi. Jakmile mezi koně přijde, vzpomene si na tu svoji osmistovku. Takhle na konci pole spí a nezávodí. Pak přijde ta jeho osmistovka i po dvou třech kilometrech.

K vítězství na velkém závodišti v Pardubicích vám pomohl malý hipodrom v Brně. Jak to?

V Brně se hodně točí, změnilo mu to noty. Začaly ho dostihy bavit, zaskákal si. Ale to je tak vždycky. I výjimečný kůň jako Peruán začínal na provinčním závodišti. Koně mají v dostihu víc klidu, je to hodně oblouků, skáčou menší skoky, kde získají potřebnou jistotu. A tím se posouvají na závodiště do Pardubic.

Takže se srovnal psychicky?

Jednoznačně. Skokansky je na tom velmi dobře. To mi při dvou startech v Brně ukázal. Tyhle starty mu pomohly psychicky a já věděl, že psychicky zvládne i Pardubice.

Jaký byl ten vítězný dostih?

Trochu jsem musel v závěru zaspěchat. Bál jsem se, aby mě tam někde nezavřeli jiní koně. Ten chumel tam byl opravdu velký. Na špici jsem se dostal dřív, než jsem chtěl, ale tenhle kůň je nevídaně rychlý. Zvládl to.

Spokojený musíte být i s druhým Stormmym.

To je kůň českého chovu, napajedelský odchovanec. Jako ročka jsme si ho vybrali na překážky. Jako dvouletý měl opatrné dva starty, tříletý šel proutky. Teď je čtyřletý, minulý start jsem s ním upadl přes koně, to už jsem mu hodně věřil. Teď jsme se s Adamem Čmielem vyměnili, já jel Stormmyho, on vítěze. Adam v sobotu předvedl dva výborné výkony. Fantasticky provedl druhým dostihem Čáryjapa a skončil čtvrtý.

Co dostih s Izyrejkou? Do cíle jste točil pátý, ale finiš vám vynesl třetí místo.

Říkám jí Větší koza kamerunská. Ale je z fantastické rodiny. Je výborná skokanka a srdcařka. Vždycky když na ní sedím, říkám si, jak s ní můžu jet do Pardubic na dostihy. Tam ale nějak vyroste, jede a umí skočit z dálky a hlavně to doletí. Ustojí doskok.