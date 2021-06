Dostihově nabito. Do boje jde i Hegnus, vítěz Velké pardubické

„Vyhraje Hegnus. Je to zkušený starý borec, který na delší trati a s podzimem ožívá stejně jako například Stretton,“ řekl před loňskou Velkou pardubickou správce dráhy Jiří Janda v anketě pro MF DNES.

Jeho slova se loni druhou neděli v říjnu beze zbytku naplnila. Ani tentokrát si 13letý veterán nejde pro vítězství v kvalifikaci za každou cenu. Vlastně by ani nemusel startovat. Právo startu ve Velké pardubické si zajistil vítězstvím v loňském ročníku tohoto závodu. Jenže minimálně jeden dostih trenéři před samotnou Velkou pardubickou preferují.

„Potřebujeme, aby se Hegnus udržel v dostihovém modu. Jde si spíš z rutiny zasportovat, zaskákat, aby se udržel v kondici, abych viděl, na čem ještě zapracovat. Je to pro nás kontrolní závod. Nemá to pro nás žádnou hodnotu, abychom si dokazovali, že máme nejlepšího koně v poli, to chceme dokázat až v říjnu, ne teď,“ řekl trenér Hegnuse Radek Holčák.

Valacha tentokrát nepojede jeho stálý žokej Lukáš Matuský, ale Adam Čmiel, který u Holčáků pracuje a hnědáka zná dobře z práce.

O právo startu bude usilovat také svěřenec staršího z klanu Holčáků. Mustamir je jedním ze tří koní, které si František Holčák nechal v tréninku, když pod tréninkem všech ostatních je již podepsaný jeho syn Radek. „Mustamir je nová nastupující generace. Jdeme sbírat zkušenosti a seznámit se se skoky a profilem. Potřebujeme získat rutinu, abychom byli silní v říjnu,“ řekl Radek Holčák.

Sbírat zkušenosti a napravit první kvalifikační start jde také Evžen, benjamínek mezi nejlepšími překážkáři. „Je to mladý kůň, který v každé kvalifikaci sbírá zkušenosti. První dostih se nepovedl, pozměnili jsme něco v přípravě, jsme zvědaví, jak se porovná s těmi nejlepšími,“ řekla trenérka Evžena Štěpánka Myšková. Celkem se na start druhé kvalifikace na Velkou pardubickou postaví devět koní, což je pro účastníky příjemný počet.

„Mohl by to být hezký dostih, na druhou stranu ale počasí je katastrofické. Pokud bude tedy slabší a volnější kvalifikace, byl bych jenom rád. V tomto počasí je to úmorné,“ řekl Radek Holčák, který bude tento víkend abnormálně vytížen. „Do zbraně“ povolal veškerý možný personál, ošetřovatele i řidiče. „Do Pardubic vezeme šest koní na páteční dostihy a devět v sobotu. V neděli budeme startovat se třemi koňmi v Praze a čtyři koně se o víkendu představí v Meranu, bude to kolotoč,“ řekl Holčák, který své svěřence doprovodí do Pardubic a v neděli se přesune do Velké Chuchle.

Sobotní dostihy přinesou kromě kvalifikačního dostihu i další dva překážkové vrcholy. Druhým dostihem odpoledne bude tradiční Zlatý pohár, klasická steeplechase na 4400 metrů. Pole čítá pouze pět jmen. Modro-žluté barvy stáje Doktora Charváta hájí hned dva koně, ovšem různých trenérů.

Tím třídovějším je loni v Itálii neporažený First of All. Z loňských šesti startů vyhrál všechny. Tím populárnějším je nestárnoucí Aztek, který se na začátku sezony uvedl třetím místem.

Zajímavým koněm v poli je nedávný import trenéra Pavla Vítka, který za stáj Quartis – Zámecký Vrch vysílá do boje Beau Fixe, který se do Pardubic podíval dvakrát, a to v roce 2019, kdy pod žokejem Martinem Liškou skončil sedmý a osmý. O rok později proměnil jeden start ve vítězství, při druhém skončil druhý. Letos už se ale pětiletému ryzákovi nevedlo.

Třetím významným dostihem je klání skokanů sprinterů. Favoritkou je Dajuka. Loni vyhrála v Pardubicích trojici dostihů včetně Poplerova memoriálu.

Dostihové Pardubice Prodloužený dostihový víkend začíná na hipodromu již dnes. Na návštěvníky čeká celkem šest dostihů, tři rovinové a tři přes proutěné překážky.

Start prvního je v 16.30, ale to nejlepší přijde až nakonec. Start Ceny Nadace pro rozvoj města Pardubic je na programu ve 20 hodin. Na páteční program je vstup zdarma.

V sobotu se začíná úderem poledne. To nejzajímavější se odehraje pěkně po sobě: Ve 12.30 odběhnou klasičtí steepleři Zlatý pohár, ve 13.05 se ukážou nejlepší skokani sprinteři v Červnové cross country Válečníka a poté se devítka startujících pustí vstříc kvalifikačnímu dostihu v Memoriálu Mjr. Miloše Svobody.