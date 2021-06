Druhou pardubickou kvalifikaci vyhrál Evžen, který minule doběhl poslední

Dostihový mítink v Pardubicích Druhá kvalifikace na Velkou pardubickou (5800 metrů, pětiletí a starší koně, dotace 200.000 korun):

1. Evžen (ž. Myška, tr. Myšková, stáj Englicovi a Kulhánkovi), 2. Mazhilis, 3. Stretton. Čas: 7:47,05. Výrok: lehce 8 - 3/4 - 1/2. Zlatý pohár, steeplechase (4400 m, pětiletí a starší koně, 200.000 korun):

1. Dusigrosz (ž. Velek, tr. J. Váňa st., stáj Joly), 2. Star, 3. First Of All. Čas: 5:41,05. Výrok: velmi lehce 13 - 3/4 - daleko. Červnová cross country Válečníka (3300 m, pětiletí a starší koně, 150.000 korun):

1. Dajuka (ž. Odložil, tr. Holčák, stáj K-K Metal a.s.), 2. Chrystal Cross, 3. Mediciman. Čas: 4:06,16. Výrok: tuhý boj krk - 1 - 1/2. Další dostihy:

I. Protocolar (ž. Myška) - Craken - Jacqueline,

V. Mahe King (ž. Velek) - Sacamiro - String,

VI. Ztracenka (ž. Myška) - Nikeandnemesis - Saint Shine,

VII. Well Absolut (ž. Myška) - Youko - Polidar,

VIII. Rui Faleiro (ž. Brečka) - Giovanni - Christiano.