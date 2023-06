Karlovarské závodiště nabídne fanouškům v sezoně pět dostihových dní

Čísla 3 v karlovarské dostihové historii rok 1903

* Náhled do publikace Příběhy lázeňských dostihů prozrazuje, že před 120 lety do Karlových Varů v průběhu pěti dostihových dní zavítalo 77 plnokrevníků. rok 1923

* Před 100 lety se letní dostihový mítink rozrůstá na rekordních čtrnáct dní. Stáje pobývají v Karlových Varech od konce června celý měsíc. Zdejší diváci s nadšením sledují jisté vítězství ryzáka Simsona v Ceně Mariánských Lázní. Bylo to tehdy poprvé a zároveň naposledy, kdy československé publikum vidělo pozdějšího napajedelského plemeníka. rok 1993

* Před třiceti lety začala karlovarská éra Václava Chaloupky. V druhé polovině července uskutečnil společně s Fondem pro záchranu a podporu koní v Karlových Varech hned čtyři dostihové dny. rok 2003

* Před 20 lety správu areálu přebírá společnost City Golf & Racing Club. Vybudováním golfového hřiště kvalitu dráhy zaručuje nový závlahový systém. V červenci slaví své první vítězství žák Václav Janáček v sedle Veriora a v srpnu končí po pádu z hnědáka Arrows Pepe v Ceně Masise jezdecká kariéra šampióna Karola Šariny.