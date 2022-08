První důležitý test dvouletých koní: na řadě je Cena Masise

Jako významná srovnávací zkouška plnokrevných dorostenců se dostih I. kategorie na 1200 metrů, v němž své kvality poodhalují budoucí šampióni klasického ročníku, běhával již na sklonku osmdesátých let minulého století. Od poloviny devadesátých let se Cena Masise stala pravidelnou součástí prázdninového kalendáře v lázeňském městě. Dostih pojmenovaný po jednom z nejlepších koní celé české historie přilákal na start sedm aktérů s převahou hřebců. Proti nim se postaví tři klisny.

Dvě želízka v ohni bude mít trenérka Helena Vocásková. Ve stopách předloňské vítězky Gianniny by mohla jít vítězka Simsonovy ceny, ve dvou životních startech neporažená Niamhtree (žokejka Vendula Korečková) nebo dodatečně dohlášená Arryna (žokej Petr Foret). Kariéru zahájila ve trojkové společnosti druhým a prvním místem.

Premiant lysolabského kilometrového dostihu Black Dark (žákyně Sabina Mokrošová) patří, podobně jako při svém debutu čtvrtý Delice Reglisse (žokejka Martina Havelková), mezi adepty na nejlepší umístění.

Na hnědáky Devil In Pink (žokej David Liška) a Rabbit Kantharos (žokej Jaroslav Línek) sice čeká životní křest, ale není vyloučeno, že by i oni v neděli do boje o přední příčky mohli zasáhnout.

Své příznivce bude mít jediný zástupce českého chovu na startu Baby Summer (žokej Jiří Chaloupka). Ze dvou startů ve třetí kategorii vytěžil páté a druhé místo.

Cena Lázně Poděbrady

Velice zajímavá sestava bude k vidění v druhém vrcholu odpoledne. Cena Lázně Poděbrady (dostih II. kategorie na 2400 metrů) nabídne porovnání výkonnosti tříletých vytrvalců se staršími.

Na vítězství může pomýšlet vítěz Slovenského derby i St. Leger z roku 2019 Arcturus (žokej Jaroslav Línek), vítěz Velké dubnové Vert Liberte (žokej Petr Foret), milovník karlovarské dráhy Orleano (žokej Jiří Chaloupka), letos čtvrtý v Karlovarské dvojnásobné míli Cacophonous (žokej David Liška) nebo spolehlivý Vévoda (žokejka Jiřina Andrésová). Výhodu nízké váhy bude mít čtvrtý z Českého derby a Velké jarní ceny Ashat (žokejka Vendula Korečková). Naopak s nejvyšším hmotnostním zatížením si musí poradit vítěz jedničkové Karlovarské dvojnásobné míle Wilantos (žokej Radek Koplík).

Dostihové odpoledne v Karlových Varech odstartuje v neděli ve 13.30 hodin, úvodní dostih bude odstartován o půl hodiny později.