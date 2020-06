Tříletý Tiz the Law se přiblížil k americké dostihové Trojkoruně

Desetičlenné pole absolvovalo jen 1818 metrů místo obvyklých 2400 a portorický žokej Manuel Franco dovedl tříletého Tiz the Law do cíle s bezpečným náskokem téměř čtyř délek. Vítěz se stal prvním v New Yorku odchovaným koněm od roku 1882, který v Belmont Parku dokázal vyhrát.

Na Trojkorunu nyní může pomýšlet trenér Barclay Tagg, jehož kůň Funny Cide v roce 2003 vyhrál Kentucky Derby a Preakness Stakes, ale pak doběhl v Belmont Parku až třetí. Žádný jeho kůň v New Yorku dosud nevyhrál.

„Jsem rád, že jsem se zase dožil takového koně (jako Funny Cide). Přál jsem si vyhrát Belmont, než s tím skončím nebo umřu,“ řekl s úsměvem dvaaosmdesátiletý Tagg, který se stal nejstarším trenérem, jehož svěřenec Belmont Stakes ovládl.

Trojkoruna teď bude pokračovat při Kentucky Derby 5. září, Preakness Stakes je na programu 3. října. Všechny tři dostihy v jediném roce vyhrálo dosud třináct koní, naposledy hřebec Justify předloni.