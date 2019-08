Dva starty, dva triumfy. Žokej Laube kraloval v Karlových Varech

Memoriál Josefa Dolejšího, rovinový dostih (2000 metrů, tříletí a starší koně, dotace 135.000 korun): 1. Portorikos (žokej Laube, trenér Wroblewski, stáj TVD), 2. Father Frost (žokej Jaromír Šafář), 3. Cawok (žokej Jan Verner). Čas: 2:12,52. Výrok: boj krk - 2 1/4 - 3 1/4. VELKÁ CENA BBAG, rovinový dostih (1600 m, tříletí a starší koně, dotace 160.000 korun): 1. Amazing Gangster (ž. Laube, tr. Wroblewski, stáj AMP Invest sp z oo), 2. Hello Hobby (žokej Petr Foret), 3. Never Now (žokejka Kateřina Hlubučková). Čas: 1:40,89. Výrok: jistě 1 3/4 - krk - 7. DALŠÍ DOSTIHY: Cena Nadace města Karlovy Vary (IV.kategorie, 2400 metrů): Ema Ral (ž. Hlubučková) – Reine D´Argent (D.Vyhnálek) – Eowyn (žk. Míčová). Cena Holoubek Koncern (III. kat., 1600m): Fulmine Luna (ž. Florian) – Fable (ž. Verner) – Penseur (ž. Foret). Memoriál ing. Jiřího Chaloupky - dostih FEGNETRI - amatérky (IV. kat., 1600m): Azteka (C.Bartley GB) – Naes (T.Grbavčicová) – Dodybud (P.Bardon, Fr.). Cena společnosti BBAG (III. kat., 2000m): Uran (ž. Pavlíček) – Forever Dry (ž. Laube) – Top Gun (ž. Florian). Pohár Josefa Váni – Karlovarská Korunní 2019 (steeplechase III.kat., 3500m): Cheminée (ž. Faltejsek) – Merella (Bořánková) – Sottovento (ž. Myška).