Dostál má medaili z 500 m, Fuksa si v Szegedu spravil náladu s bratrem

Autor: ,
  14:22
Kajakář Josef Dostál skončil na Světovém poháru v Szegedu třetí v závodu na 500 metrů. Úřadujícího světového šampiona na této trati v neděli porazili Australan Jean Van der Westhuyzen a Maďar Ádám Varga. Olympijský šampion Dostál v neolympijské disciplíně výrazně vylepšil svůj výsledek z kilometru, kde na úvod sezony nepostoupil do finále A a celkově skončil až třináctý.
Josef Dostál v závodě SP v Szegedu. | foto: kanoe.cz / Anna Navrátilová

„Jsem nadšený, protože ten závod byl velice těsný. Jel jsem naplno, co to šlo. Holt Jean si dal rok pauzu a přišel do této sezony hodně nabitej,“ řekl České televizi Dostál, který na vítězného Australana ztratil 1,30 sekundy, ale za druhým Maďarem zaostal jen o 21 setin.

Uznal, že v závěru mu docházely síly. „Konec bolel, už jsem tam jel jak igráček, hranatej, kamenej, prostě strašný,“ vykládal.

Z medailové pozice se radoval nejen vzhledem k bodům do olympijského žebříčku, které za ni dostane. „Jsem rád, že to vyšlo, také díky tomu, že tu mám toho malého špunta a doufám, že ho nějak propašuju na vyhlášení,“ usmíval se Dostál se synem Jonatánem v náručí.

Další český olympijský šampion Martin Fuksa se po triumfu na kilometru dostal v Szegedu do finále A také na pětistovce deblkanoí s bratrem Petrem. Obsadili šestou příčku, což je jejich druhý nejlepší výsledek v SP.

„Už semifinálová jízda byla super. Jsem rád, že jsme byli schopní dát to do té finálové. Jsme spokojení,“ radoval se Martin Fuksa, který přesně před týdnem uběhl Pražský maraton.

Pozitivně naladěný byl i jeho mladší bratr. „Když jsem viděl výsledky, měli jsme rychlejší čas než v semifinále, takže super. Nebyli jsme daleko od medailových pozic,“ ocenil. Finálový výkon bratrů Fuksových 1:38,17 byl o 21 setin rychlejší než jejich čas v semifinále. Na bronzové Brazilce ztratili zhruba sekundu.

Vyhrál, přesto měl první místo sdílet s ruským sokem. Fuksa vynechal ceremoniál

Martin Fuksa mohl slavit povedený vstup do nové sezony, ale pořád cítil pachuť z vyústění sobotního závodu na 1000 metrů, v němž se po změně výsledků dělil o vítězství s Rusem Zacharem Petrovem. „Ten včerejšek na mě nechal fakt velké rány. Jsem rád, že jsem si to dneska zlepšil tím šestým místem,“ svěřil se.

Úvodní závod sezony se na olympijské pětistovce nevydařil českým deblkajakům. Oba jely až finále C. Tomáš Sobíšek s Janem Vorlem ho vyhráli. Loňští vicemistři Evropy Jakub Špicar a Daniel Havel byli v céčku až sedmí.

