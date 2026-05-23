Dopovat bez rizika nelze. Toxikolog o Enhanced Games i černém trhu s přípravky

Právě k používání zakázaných látek organizátoři tohoto podniku vyloženě nabádají. Podle slov zakladatele Arona D’Souzy reformují olympijský model 21. století. Soutěžit se bude v plavání, vzpírání a atletických sprintech. Chtějí bořit hranice.
Za pokoření času legendárního Jamajčana Usaina Bolta vypsali prémii milion dolarů. A proč rovnou na stovce neprolomit magickou metu 9,50 sekundy?
„Bojím se, aby to nevedlo k normalizaci dopingu. Aby si lidé neřekli: když oni dopují, tak já můžu taky. Rizika spojená s dopingem jsou ohromná,“ líčí Smutný.
Logika dnešních dopujících je ale často jiná. Díky EPO totiž běžec v přípravě trénuje mnohem kvalitněji, lépe regeneruje a je schopný ustát tréninkovou zátěž, kterou by jinak nezvládl.