Dopingové hry. Na „vylepšené“ sportovce vsadil i Trump. Někdo zemře, varují kritici

Žijeme v prazvláštním světě. V Rumunsku nedávno davy lidí bavil souboj v kleci, do nějž nastoupily tři modelky z Instagramu proti dvěma bojovníkům. Jak to asi dopadlo... V Česku zase vyprodávají haly bitky liliputů a podobné zhůvěřilosti. Pak se není co divit, že v mysli Arona D’Souzy vznikl nápad na uspořádání her, na kterých by neplatila žádná dopingová pravidla. Her, kde by sportovci mohli brát jakékoliv zakázané prostředky a za překonání světového rekordu by navíc byli štědře odměněni.