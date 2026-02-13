Odlétat se bude těžko. Džavoronok si chválí podporu, jakou měl coby soupeř Lvů

„Měl jsem tady fanklub, rodinu a kamarády,“ smál se Džavoronok. „Jsem rád, že všichni přišli. A mrzí mě, že mě neviděli hrát přece jen trochu více. Ale užíval jsem si to moc. Vždycky jsem rád, když se vrátím do Česka, jak během sezony, tak po ní. V pátek se mi bude těžko odlétat do Itálie.“
Co jste říkal tomu, když plná hala bouřila při vašem nástupu na hřiště?
Za to jsem opravdu moc rád. Takovou podporu jsem nečekal, všem za ni děkuji.
Do hry jste šel ve třetím setu, když jste vedli 16:10. Byli jste tak s trenérem Angelem Lorenzettim domluveni?
Doufal jsem, že mě nasadí dříve. Trošku jsem doufal, že pozná, kdo je tady doma. (usmál se)
Tak proč to nevyšlo?
Popravdě jsem čekal, že si tolik nezahraju, protože jsme o víkendu nehráli moc dobře (Perugia v semifinále Italského poháru prohrála s Veronou 0:3) a kluci v základu se potřebovali rozehrát. Na trénování totiž přes týden nemáme moc prostoru, protože hodně cestujeme.
Přitom by leckdo čekal, že kouč váš tým aspoň lehce prostřídá, když skupinu C Ligy mistrů s přehledem vedete.
To, že hrál znovu základ, bylo tím, že jsme v poháru dostali na frak od Verony a o víkendu nás čeká důležitý zápas s Piacenzou, který musíme vyhrát, abychom po základní části série A1 skončili první. Tohle byl důvod, proč celou dobu nechal hrát základní sestavu.