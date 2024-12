Mistrovské vypětí uvolnil skokem z 50 metrů. Indie našla v Gukešovi modlu

14. dějství šachového šampionátu:

Jak Gukeš, tak Ting Li-žen mají na svém kontě dvě vítězství, zbylých devět klání skončilo smírně.

Hráči mají poslední šanci rozhodnout před případným tiebreakem, který by se hrál s rychlejší časomírou.

14. zápas je v koncovce, která směřuje k remíze.

„Stačí“ neudělat chybu.

Obhájce posouvá věž na f2, čímž šokuje protihráče, komentátory i veřejnost. A v konečném důsledku i sebe.

ROZHODUJÍCÍ OMYL. Číňan (hrající s bílými figurkami) zvýrazněným tahem soupeře vybídl k výměně věží. Tu Gukeš s radostí přijal (vyhodil věž na f2, jeho věž následně z hrací plochy vyřadil Číňanův král). Obhájce ale zapomněl, že si může Gukeš tahem střelec d5 vynutit i výměnu střelců. Právě to se stalo a Ting Li-žen neměl v koncovce s jedním pěšcem proti dvěma soupeřovým žádnou šanci situaci se ubránit.

V tváři osmnáctiletého vyzývatele se zprvu zrcadlí údiv, pak uvědomění a po pár –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ teď už zcela nadbytečných tazích –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ i radost.

Od převelení věže na f2 bylo o partii rozhodnuto.

Ting Li-žen klíčový zápas ukončil školáckou chybou.

„Prohra je spravedlivá,“ hlesl bývalý šampion, jehož výkonnost po mistrovském triumfu před rokem a půl kvůli psychickému tlaku výrazně klesla. Při obhajobě už si ale po většinu utkání znovu počínal kvalitně. Sice opatrně, ale takticky přesvědčivě.

Zatímco Číňan zdrceně odešel do útrob, jeho následník si mezitím získával srdce fanoušků. Šokovaně a se slzami v očích seděl dál na svém místě a skládal figurky do původních pozic.

„Když zahrál věž na f2, neuvědomil jsem si hned, že to znamená výhru. Málem jsem zahrál věž na b3. Když mi to došlo, byl to asi nejlepší okamžik mého života,“ řekl později kamerám a mikrofonům dojatý Ind.

A soudě dle párty na indickém komentátorském kanále to byl i nejlepší den v životě některých jeho krajanů.

Reakce indických komentátorů na pochybení čínského obhájce:

Otsukara @desu_otsukare Ding makes a blunder!!!!! https://t.co/O8jI5EVUbm oblíbit odpovědět

Ještě před slavnostním návratem domů se Gukeš pozdržel v Singapuru, kde se celá sláva konala, aby si vyzkoušel bungee jumping. Nápad se zrodil v den předposledního klání, když se budoucí šampion procházel s trenérem Grzegorzem Gajewskim po pláži.

„Já osobně se docela bojím výšek. Oba jsme se podívali na lidi, kteří nad námi skákali na gumě. Gaju (Gajewski, pozn. red.) řekl: ,Jestli to vyhraješ, skočím taky!’ Nevím proč, ale slíbil jsem, že se přidám,“ komentoval Gukeš.

A jak slíbil, tak činil.

Gukeš se odhodlal seskočit v Sentosa Skyparku z 47metrové konstrukce. „Zvládl jsem to,“ ulevil si na sociální síti X.

Bungee jumping šachového krále:

Hasmat @hasmatchess Gukesh, şampiyonluk kutlaması için havuza atlamak yerine Bungee Jumping yapacağına ilişkin sözünü tuttu.. https://t.co/xa4BxQcTCO oblíbit odpovědět

Následně vyjel vstříc krajanům, kteří ho netrpělivě očekávali na letišti v Čennaji.

Přivítání po indicku

Po příletu do metropole ho obsypaly stovky hrdých příznivců. „Hodně pro mě znamená přivézt trofej do Indie,“ řekl novinářům s třpytivou trofejí soškou FIDE šampiona v pravé ruce a věncem květin kolem krku.

Přílet Gukeše do Čennaje:

Na šachový grál dosáhl jako druhý Ind v historii, před ním se to pětkrát podařilo legendě Višvanáthanu Ánandovi, jehož úspěchy mezi lety 2007 až 2013 vyvolaly v nejlidnatější zemi světa šachový boom, jehož produktem je právě Gukeš a řada dalších elitních indických mladíků.

Gukeš ostatně podle systému ELO, který určuje sílu hráčů a jejich pořadí v žebříčku, ani není nejlepších indickým šachistou. Tím je momentálně o tři roky starší Arjun Erigaisi, kterému patří čtvrtá pozice. Gukeš je o post za ním.

„V roce 2013 v Čennaji jsem byl jako malý kluk v hledišti, když Višvánáthán Ánand prohrál s Magnusem Carlsenem. Tehdy jsem si říkal, že chci jednou vrátit titul do Indie. Když se mi to podařilo, byl to nejlepší okamžik mého života,“ vyprávěl Gukeš, jenž ve dvanácti letech jako třetí nejmladší šachista v historii získal titul velmistra.

Dommaradžu Gukeš se z auta zdraví z fanoušky.

Kromě titulu světového šampiona obdržel Gukeš za triumf i příjemnou sumu 1,3 milionu dolarů. Co na tom, že téměř o polovinu výdělek pokrátí daně...

Jak se ale přesvědčil například Níradž Čopra, zlatý indický oštěpař z Tokia, nejlidnatější země světa se o své šampiony starat umí. Ten se tehdy ani ne 24 hodin po olympijském triumfu mohl těšit z milionových darů od politiků, letenek zdarma do konce života, klíčků od luxusního auta i z nabídky prominentní práce.

Indie mu ležela u nohou. A stejně tak i jeho šachovému parťákovi.

Gukeš má od M. K. Stalina, hlavního ministra svazového státu Tamilnádu, přislíbeno 50 milionů rupií, v přepočtu přibližně 14 milionů korun. Později by se měl setkat i s premiérem Naréndrou Módím v hlavním městě Nové Dillí. Další pocty pravděpodobně brzy přijdou...

Mladičký šampion má před sebou ale především šachové výzvy.

Dobře ví, že titul mistra světa v současnosti do jisté míry pozbyl absolutní prestiže. „To, že jsem se stal mistrem světa neznamená, že jsem nejlepší hráč, tím je samozřejmě Magnus,“ připomněl Gukeš norského pětinásobného šampiona, který se soubojů o šachový trůn vzhledem k nespokojenosti s formátem a snad i kvůli nedostatečné výzvě vzdal.

Mohl by ho nový šampion opět navnadit?

Zatím asi ne. „Já o souboj o titul usilovat nebudu,“ zopakoval Carlsen po Gukešově vítězství. „Je to na Magnusovi, ale já bych se rád utkal s nejlepším hráčem světa,“ řekl Gukeš.