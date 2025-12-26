Přestup do Eisenachu? Fajn. Ale pro Soláka je největší dárek narození syna

“Nejdůležitější věci ohledně přestupu mám vyřešené, vše je domluvené, takže prioritou bylo, aby se nám narodil zdravý syn a aby přítelkyně byla v pořádku,“ uvedl Solák. „Nyní začne příprava na šampionát, na němž budeme chtít podat co nejlepší výkony a uvidíme, na co to bude stačit. Hlavní bude, abych se nezranil, a až pak přijde na řadu Eisenach.“
Solák si synka moc neužije. Z prvního přípravného kempu před evropským šampionátem, který začíná dnes v Zubří, sice dostal od reprezentačních trenérů omluvenku, ale od 2. ledna už s národním týmem bude v Brně. A 15. ledna začíná v Oslu mistrovství Evropy, na němž se Češi ve skupině C utkají s Francií, Norskem a Ukrajinou.
Má vůbec 28letá levá spojka čas na přesun do Eisenachu?
„Ještě jsem se ani nebyl podívat, kde budeme bydlet. Stěhovat se budu zřejmě až po šampionátu. A později za mnou dorazí i přítelkyně s malým,“ odpověděl.
Dominik Solák několik let odolával vábení zahraničních klubů. Pro přestup se rozhodl až nyní, uprostřed sezony.
„Tak nějak to přišlo, vše se dalo dohromady. Nastal správný čas, kdy vše klaplo a uznal jsem za vhodné, že odejdu,“ popsal své rozhodování.
Co ho přesvědčilo?
„Nějaké nabídky jsem měl už dříve, ale tato stojí za to. Je to bundesliga a k tomu perspektivní tým,“ odpověděl.
ThSV Eisenach je po 18 kolech třináctý z osmnácti družstev. „Nejsou na předních příčkách, ale i to by mi mohlo vyhovovat. Budu se snažit každý zápas týmu co nejvíce pomoci a čas ukáže, jak to bude vypadat.“
Potvrdil, že německá bundesliga, nejlepší házenkářská soutěž světa, byla jeho sen. „Ale to tak má asi každý házenkář, aby se poměřil s absolutní špičkou,“ usmál se Solák.
Své nové angažmá probíral s trenérem a šéfem karvinského klubu Michalem Brůnou, který v Německu hrával. „Ale také s Galošem,“ zmínil někdejšího reprezentanta a nynějšího trenéra brankářů národních týmů a Karviné Martina Galiu, „a s Tomášem Pirochem, což je můj spolubydlící z nároďáku.“ Ten působí v Lipsku.
Solák odehrál poslední utkání za Karvinou před deseti dny v semifinále Českého poháru, kdy pěti góly pomohl k výhře v Plzni 25:20. K poslednímu extraligovému utkání tohoto roku před týdnem do Prahy s Duklou (34:24) už nejel, jelikož byl s manželkou, která měla každým dnem rodit.
„S kluky jsem se už rozloučil, ale určitě se potkáme po sezoně, budeme se vídat dál, i když už ne tak často,“ řekl Solák, který má s Karvinou čtyři tituly a tři triumfy v Českém poháru.
Přiznává, že měnit klub po takových úspěších a navíc poprvé v kariéře není pro něj jednoduché.
“Ale jsem rád, že jsme v Karviné opět vytvořili značku nejvyšší kvality, tým, z něhož jde respekt a se kterým soupeři neradi hrají, když to tak řeknu. Náš cíl byl znovu nastartovat karvinskou házenou, což se povedlo. Teď už jen pokračovat.“
Jenže bez Dominika Soláka, který byl největší oporou mužstva, to bude těžké...
„To bych neřekl,“ namítl reprezentant. „Zase dostanou prostor jiní. Chvilku to bude o zvyku, ale minule s Duklou vyhráli o deset gólů, takže nemám o kluky strach. Ukázali obrovské srdce, což je to, co nás vždycky zdobilo, ta týmovost. Dokázali jsme se semknout i v těch nejhorších časech. Teď budu fandit na dálku.“