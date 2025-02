Můj vzestup? Nepopsatelné. Házenkář Skopár v reprezentaci ukázal potenciál

„Je to pro mě absolutně nepopsatelné. Během krátké chvíle se toho semlelo strašně... Jsou to těžké a velké kroky, které však k házenkářskému rozvoji nevyhnutelně patří,“ líčil Dominik Skopár.

Hned v úvodním duelu proti Švýcarsku si připsal tři trefy, pětkrát skóroval i při jediné výhře českého týmu proti Tunisku. A v posledním duelu okusil i sílu domácích Dánů, kteří si poté suverénně dokráčeli pro další titul mistrů světa a jsou nejlepším týmem současnosti.

„Hrát před 17 tisíci fanoušky, to je něco neuvěřitelného. Turnaj jsem si strašně užil, hned po prvním gólu proti Švýcarsku ze mě spadl největší stres. Co se týče rychlosti, dynamiky či silové práce, bylo to úplně odskočené od naší extraligy, jiný level,“ srovnával Skopár.

Dokázal se přizpůsobit, ostatně i plzeňský kouč Petr Štochl naznačuje, že šikovný křídelník zřejmě brzy domácí nejvyšší soutěž překročí a posune se do kvalitnější evropské ligy. „Těžká otázka. Ale teď v létě to ještě určitě nebude,“ pousmál se jičínský odchovanec.

Dominik Skopár a Tomáš Piroch diskutují v zápase s Tuniskem na mistrovství světa.

O tom, jak mu zkušenosti z premiérového šampionátu pomohou ve zbytku sezony, zatím nechce spekulovat. „O tom bych si raději popovídal třeba za dva týdny. Až se ukáže, co a jestli jsem si dokázal přenést do extraligy,“ mínil Skopár, který už včera táhl Talent tým Plzeňského kraje k výhře v hale brněnských Maloměřic.

Poté, co u národního týmu skončil španělský kouč Xavier Sabaté, který se nebál dát mladíkovi hodně prostoru, má Skopár další motivaci. Zaujmout i nové reprezentační trenéry Daniela Kubeše s Michalem Brůnou. „Je to můj další cíl. Ale bude se odvíjet od toho, jak se mi bude dařit v Plzni. Takže hlavní je uspět v extralize a uvidí se, jestli budu podávat takové výkony, abych si vysloužil další pozvánku.“

Do konce základní části zbývá odehrát ještě pět kol a Talent má před sebou náročný los. V neděli hostí Brno, pak míří do Nového Veselí, doma šlágr s Karvinou, cesta na Duklu a na závěr nevyzpytatelná Kopřivnice. „Potřebujeme všechny zvládnout, pak bude ještě šance na první příčku. Ještě o to zabojujeme. V nejhorším se chceme udržet na druhé pozici. Každopádně chceme jít do play off z co nejlepší pozice,“ plánoval Skopár.