V osmnácti plzeňskou hvězdou. Musíte do toho skákat po hlavě, našel Skopár recept

„Je to pro mě první play off. Oproti základní části je znát větší nasazení, chuť, každý do toho dává další procenta navíc a je to vypjaté, plné emocí. Jsem moc rád, že jsme první semifinále zvládli na výbornou,“ hlásil jičínský odchovanec Skopár.

Oproti duelům se Zubřím ve čtvrtfinále to vypadalo vcelku na pohodovou výhru.

Ale v úvodu tam panovala velká nervozita, přece jen jde o semifinále a někteří z nás ho hrají poprvé v kariéře. Také jsem tam měl v obraně i v útoku situace, které jsem vyřešil špatně.

Včetně sedmičky, kterou vám v úvodu chytil gólman Šmíd?

Ano, ale snažil jsem se tím neznervóznět. Navíc kluci mi tady se vším pomáhají. S jednotlivými herními situacemi i se stresem, který může přijít. Jsem za to moc rád.

Jak se zbavujete nervozity?

Mám pár svých rituálů, od kterých se všechno odpíchne. Když na nic před zápasem nezapomenu, tak se potom cítím na hřišti lépe.

Vzhledem k osmi vstřeleným gólům a výbornému výkonu jste asi na nic nezapomněl.

Máte pravdu, nezapomněl. (úsměv) Hraje se o všechno, tady už do toho musíte skákat po hlavě. A snažit se zakončit z každé situace. Buď to tam spadne, nebo ne.

Vy a levý křídelník Petr Vinkelhöfer jste ze hry dali Dukle dohromady třináct branek. Byl to záměr?

Tak zněla taktika od trenérů. Že to má Dukla v obraně roztahané. Bylo dané, že když to půjde, budeme akce dohrávat až do křídel.