Do Karviné jsme jeli vyhrát a získat mečbol, radoval se plzeňský Skopár

Napadlo plzeňské házenkáře, že by po předchozí domácí výhře 31:29, mohli uspět i v bouřlivém karvinském prostředí?

„My jsme sem jeli s tím, že vyhrajeme, že si domů odvezeme mečbol a ve středu ho potvrdíme,“ prohlásil reprezentant Dominik Skopár. „Podali jsme super výkon, daleko lepší, než v tom předchozím utkání u nás doma.“

V čem jste domácí předčili?

V proměňování šancí. V tom jsme v tom prvním utkání tady (23:30) byli horší. A suprová byla i naše obrana.

Karvinský tým dosud suverénně této sezoně vládl. Co jste změnili, že jste ho nyní dvakrát porazili?

Koncentraci. Sice jsme s nimi v základní části oba zápasy prohráli a podlehli jsme jim i Českém poháru, ale play off je úplně jiná soutěž. Tady se vše maže.

Nemohlo vám pomoci, že si Karvinští po čtvrtfinále a semifinále, které zvládli ve třech zápasech, možná až příliš věřili?

To si nemyslím. Karviná je natolik dobrý soupeř, že nic nepodceňuje. Do všeho jde na sto procent.

Co rozhodne čtvrtý zápas ve středu ve vaší hale?

Určitě obrana, kterou musíme mít jako dneska. A také to proměňování šancí a koncentrace. Bude to hodně o hlavě. Tím, že jsme dnešní utkání zvládli, budeme moci titul oslavit doma s našimi fanoušky. Samozřejmě pokud vyhrajeme...