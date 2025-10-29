„Reprezentace je další cíl, který mám. Na srazu mám na pravém křídle skvělého spoluhráče Kubu Štěrbu, budu makat, abych předváděl pořád lepší a lepší výkony,“ plánoval devatenáctiletý Skopár.
První pozvánka do národního týmu byla minulý rok překvapením. Teď už se v reprezentaci chcete zabydlet pevněji?
Od prvního srazu to beru jako povinnost. Makat, udržet se tam. Zatím se to daří, ale nikde není psáno, co bude v budoucnu. Může vyletět další křídlo, skvělou sezonu má třeba Filip Matouš ze Zubří. Pro mě je to motivace dál se zlepšovat.
Tou hlavní je evropský šampionát, který v polovině ledna začíná v Norsku, Dánsku a Švédsku?
Tak dopředu nekoukám, jdu zápas od zápasu. Jsem puntičkář a na své hře vidím spoustu mušek, na kterých chci pracovat. Potřebuji se v nich zlepšit, abych se předvedl v co nejlepším světle, pokud se na šampionát dostanu.
I výkon proti Brnu, který jste vyšperkoval třinácti brankami, měl chyby?
Ty se najdou vždycky. I když jich bylo tentokrát méně, některé si vyčítám. Ale spadlo mi tam skoro všechno a hlavně jsme předvedli super týmový výkon.
Sedmkrát jste skóroval ze sedmimetrového hodu. A některá zakončení byla hodně drzá.
Pomohla mi domácí příprava, díval jsem se na brněnské gólmany na videu. Oni v poslední chvíli, než odhodíte míč, udělají ještě krůček dopředu, někam na čtyři a půl metru. Počítal jsem s tím a zkoušel technické obstřely. Když to zafunguje, hned máte větší sebevědomí.
Jednu sedmičku jste nedal, ale kouč Štochl vás poslal i na tu další. Překvapil vás?
Máme to tak, že když nedám, v pořadí jsou další dva hráči. Jenže Kuba Douda byl vyloučený, proto mě asi trenér poslal znovu.
Smutný musel být váš parťák na pravém křídle Vojtěch Dubský, který se na hřiště vůbec nedostal. Jak spolu vycházíte?
Vycházíme suprově. A v takových chvílích je mi ho líto. Je to těžké. Jsem rád, když se mi tak daří, ale on se na hřiště nedostane...
Ve druhé půli jste museli otáčet dvoubrankovou ztrátu. Byl to zatím nejtěžší test v sezoně?
Určitě nejtěžší soupeř, na kterého jsme narazili. Jsem rád, že jsme to proti Brnu zvládli a máme sedmou výhru. A když se podaří skóre takhle otočit, je to euforie, fanoušci se přidají. Ale už je to pryč, musíme se oklepat, po reprezentační pauze nás hned v úterý čeká zápas v Zubří a ten bude ještě náročnější.