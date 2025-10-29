Talent Skopár: Jsem puntičkář, na své hře vidím spoustu mušek. Už myslí na ME?

Autor:
  13:12
Na reprezentační sraz, v jehož rámci čeští házenkáři odehrají v pátek přípravný duel v Polsku, odcestoval do Zubří v dobré náladě. Levoruký křídelník extraligového lídra z Plzně Dominik Skopár o den dříve ničil Brno třinácti góly a týmu pomohl k výhře 31:24.
Dominik Skopár zakončuje v zápase s Chorvatskem.

Dominik Skopár zakončuje v zápase s Chorvatskem. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Plzeňský křídelník Dominik Skopár mezi karvinskými pivoty Janem Užekem (vlevo)...
Český křídelník Dominik Skopár se snaží protlačit přes Belgičana Alexandreho...
Dominik Skopár a Tomáš Piroch diskutují v zápase s Tuniskem na mistrovství...
Dominik Skopár (vpravo) před zápasem s Tuniskem na mistrovství světa.
15 fotografií

„Reprezentace je další cíl, který mám. Na srazu mám na pravém křídle skvělého spoluhráče Kubu Štěrbu, budu makat, abych předváděl pořád lepší a lepší výkony,“ plánoval devatenáctiletý Skopár.

První pozvánka do národního týmu byla minulý rok překvapením. Teď už se v reprezentaci chcete zabydlet pevněji?
Od prvního srazu to beru jako povinnost. Makat, udržet se tam. Zatím se to daří, ale nikde není psáno, co bude v budoucnu. Může vyletět další křídlo, skvělou sezonu má třeba Filip Matouš ze Zubří. Pro mě je to motivace dál se zlepšovat.

Vždyť jsem na pravém křídle sám! Talent prožil snový reprezentační debut

Tou hlavní je evropský šampionát, který v polovině ledna začíná v Norsku, Dánsku a Švédsku?
Tak dopředu nekoukám, jdu zápas od zápasu. Jsem puntičkář a na své hře vidím spoustu mušek, na kterých chci pracovat. Potřebuji se v nich zlepšit, abych se předvedl v co nejlepším světle, pokud se na šampionát dostanu.

I výkon proti Brnu, který jste vyšperkoval třinácti brankami, měl chyby?
Ty se najdou vždycky. I když jich bylo tentokrát méně, některé si vyčítám. Ale spadlo mi tam skoro všechno a hlavně jsme předvedli super týmový výkon.

Sedmkrát jste skóroval ze sedmimetrového hodu. A některá zakončení byla hodně drzá.
Pomohla mi domácí příprava, díval jsem se na brněnské gólmany na videu. Oni v poslední chvíli, než odhodíte míč, udělají ještě krůček dopředu, někam na čtyři a půl metru. Počítal jsem s tím a zkoušel technické obstřely. Když to zafunguje, hned máte větší sebevědomí.

Dominik Skopár z Plzně střílí v zápase proti Dukle Praha.

Jednu sedmičku jste nedal, ale kouč Štochl vás poslal i na tu další. Překvapil vás?
Máme to tak, že když nedám, v pořadí jsou další dva hráči. Jenže Kuba Douda byl vyloučený, proto mě asi trenér poslal znovu.

Smutný musel být váš parťák na pravém křídle Vojtěch Dubský, který se na hřiště vůbec nedostal. Jak spolu vycházíte?
Vycházíme suprově. A v takových chvílích je mi ho líto. Je to těžké. Jsem rád, když se mi tak daří, ale on se na hřiště nedostane...

Ve druhé půli jste museli otáčet dvoubrankovou ztrátu. Byl to zatím nejtěžší test v sezoně?
Určitě nejtěžší soupeř, na kterého jsme narazili. Jsem rád, že jsme to proti Brnu zvládli a máme sedmou výhru. A když se podaří skóre takhle otočit, je to euforie, fanoušci se přidají. Ale už je to pryč, musíme se oklepat, po reprezentační pauze nás hned v úterý čeká zápas v Zubří a ten bude ještě náročnější.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Nové Sady vs. PlzeňFotbal - Osmifinále - 29. 10. 2025:Nové Sady vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
29. 10. 14:00
  • 30.00
  • 15.00
  • 1.02
Frýdek-Místek vs. Olomouc BFotbal - 9. kolo - 29. 10. 2025:Frýdek-Místek vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
29. 10. 14:00
  • 2.48
  • 3.48
  • 2.10
Zlín vs. SlaviaFotbal - Osmifinále - 29. 10. 2025:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
29. 10. 16:30
  • 5.98
  • 4.30
  • 1.50
Přerov vs. Poruba 2011Hokej - 17. kolo - 29. 10. 2025:Přerov vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
29. 10. 16:30
  • 2.54
  • 4.20
  • 2.25
Peristeri vs. BrnoBasketbal - 3. kolo skupiny E - 29. 10. 2025:Peristeri vs. Brno //www.idnes.cz/sport
29. 10. 16:30
  • 1.06
  • 21.60
  • 9.26
Vítkovice vs. SpartaHokej - 19. kolo - 29. 10. 2025:Vítkovice vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
29. 10. 17:30
  • 2.72
  • 4.20
  • 2.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Talent Skopár: Jsem puntičkář, na své hře vidím spoustu mušek. Už myslí na ME?

Na reprezentační sraz, v jehož rámci čeští házenkáři odehrají v pátek přípravný duel v Polsku, odcestoval do Zubří v dobré náladě. Levoruký křídelník extraligového lídra z Plzně Dominik Skopár o den...

29. října 2025  13:12

Medaile? Nepředbíhejme, říká ostravská kapitánka. Chce i domácí výhru v Eurocupu

V polském Sosnovci prohrály 69:86, na hřišti španělského Ferrolu 64:100 a na třetí pokus uspěly – porazily v Lisabonu Benfiku 85:81 po prodloužení. Že nejsou basketbalistky SBŠ Ostrava při své...

29. října 2025  12:36

Ryšavý se proměnil ve střelce. Jágr znovu chyběl: Rozhoduje se ze dne na den

To je proměna! V Liberci nedal za 12 zápasů ani gól, po přesunu do Kladna se hokejový útočník Martin Ryšavý rozstřílel. Za čtyři zápasy čtyři trefy, neušetřil ani „své“ Tygry. I díky jeho zásahu...

29. října 2025,  aktualizováno  12:05

Spartu chce každý zesměšnit. Kapitáni Haraslín a Chlapík vypráví o životě lídrů

Premium

Do vyhřátého skyboxu těsně za střídačkami na Letné si nechají donést kávu, malé espresso a trochu větší macchiato. Ještě než se v černých koženkových křesílkách pustí do řeči, převléknou se do...

29. října 2025

Rulík nominoval na první akci sezony známé tváře. Překvapením debutant Čajan

Čeští hokejisté zahajují novou sezonu, která kromě mistrovství světa nabízí vrchol v podobě únorových olympijských her. Trenér Radim Rulík pro Euro Hockey Tour ve Finsku nominoval vyzkoušené tváře,...

29. října 2025  10:55,  aktualizováno  11:52

Dva neuznané góly na Spartě měly platit, řekla komise. VAR chybně intervenoval

S komentářem si vystačila na čtyři věty. Podle komise rozhodčích fotbalové asociace měly úvodní dva neuznané góly v utkání Sparty s Bohemians platit. Do obou situací vstupoval VAR, intervenoval však...

29. října 2025  11:52

Světová série je srovnaná. Toronto si poradilo s nadhazovačem Ohtanim

Baseballová Světová série je po čtyřech zápasech vyrovnaná, Toronto v úterý zvítězilo v Los Angeles nad domácími Dodgers 6:2. Nadhazovačský debut Šoheie Ohtaniho ve finále letošního ročníku MLB...

29. října 2025  11:47

Zodpovědnost, přesnost, důslednost, žádá Červenka. Překvapí Slavii také v poháru?

Jedenáct dnů poté, co jako první tým po více než třech a půl letech udrželi v Edenu v ligovém zápase čisté konto (0:0), se fotbalisté Zlína střetnou znovu s mistrovskou Slavií Praha. Tentokrát doma a...

29. října 2025  11:11

Linda Fruhvirtová zvládla v Čennaí odložené první kolo, Bartůňková vypadla

Linda Fruhvirtová v odloženém utkání prvního kola tenisového turnaje v Čennaí porazila dvakrát 6:2 Astrid Lew Yan Foonovou z Francie. Vypadla naopak Nikola Bartůňková, která prohrála 6:1, 1:6, 3:6 se...

29. října 2025  9:16,  aktualizováno  11:07

Dal gól a podíval se do nebe. Věnuju ho mamce, vzkázal dojatý David Kaše

První gól sezony. První od ledna. A první, který už neviděla jeho maminka Kamila. „Chci jí ho věnovat,“ tvrdil pohnutě hokejový útočník David Kaše, když v přesilovce rozhodl o úterním extraligovém...

28. října 2025  20:11,  aktualizováno  29. 10. 10:39

Bude nejlepší brankář v NHL. Dostál deptal šampiony a sklízel poklony od spoluhráčů

Evan Rodrigues z Floridy se rozjížděl na nájezd, který musel proměnit. Zkusil bekhendovou kličku, ale Lukáše Dostála nepřekonal. Český brankář oslavil zapumpováním ruky cennou výhru (3:2N), hokejisté...

29. října 2025  10:24

Náročná příprava nese výsledky. Sehráli jsme se velmi dobře, radují se v Jihostroji

Doma výhra 3:0 nad Benátkami, venku stejným poměrem zvítězili nad Karlovarskem. Úvod volejbalové extraligy českobudějovickému Jihostroji vyšel nadmíru dobře.

29. října 2025  10:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.