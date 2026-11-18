„Ze začátku to byl nezvyk. Táta má ale do futsalu hodně co nabídnout, ať už z hráčského, nebo trenérského pohledu. Pro mě i pro kluky je to skvělá příležitost. Málokdy se stane, že se špičkový bývalý hráč a reprezentant dostane takhle vysoko v trenérské kariéře,“ vysvětloval Dominik.
Do nejvyšší soutěže přitom vstoupil poměrně razantně. Po prvních třech ligových zápasech měl na kontě tři góly a byl nejproduktivnějším hráčem Helasu. Sám však dobře ví, že se teprve rozkoukává. „Jsem ještě mladý, tohle je moje první sezona v první futsalové lize. Uvidíme, co přinese čas,“ brzdil případná srovnávání se slavným otcem.
Právě ta se přitom nabízejí. Lukáš Rešetár patří k nejvýraznějším postavám historie českého futsalu, jeho syn už od spoluhráčů občas slýchává, že po něm něco podědil. Sám se ale do porovnávání příliš nehrne. „Taťku zamlada si pamatují lidé, kteří se kolem futsalu pohybují dlouho. Myslím si, že na takové soudy je ještě brzy,“ podotkl.
|
Rešetár přestavuje kamarádovi Cupákovi brněnský Helas za zády, ale s požehnáním
Jeho otec má z dosavadního vývoje radost. Synovy schopnosti poznával už v mládežnických kategoriích, kde se dostal také do juniorské reprezentace. Zároveň však upozorňuje, že přechod mezi dospělé není automatický. Mnoho nadějných juniorů se totiž v dospělém áčku nakonec neprosadí.
„Je mu dvacet a už hraje ligu, tu já jsem v jeho věku ještě nehrál,“ ocenil Lukáš Rešetár synův posun. Přeje si, aby dál rostl a někam to dotáhl, zároveň ale ví, že samotný talent a dobré výkony v mládeži nestačí.
Vzor, který se změnil v trenéra
Dominik měl k futsalu blízko odmala. Když otec působil v Chrudimi, chodil s kamarády na jeho zápasy a sledoval ho také během plzeňského angažmá. „Pamatuju si, že jsme chodili na každý futsalový zápas v Chrudimi, ještě když tam hrál. Když jsem měl možnost, tak i v Plzni. Dovolím si říct, že mě k futsalu vlastně dotáhl,“ přiznal.
Rodinná kariéra Lukáše Rešetára znamenala také několik stěhování. Dominik část dětství strávil v Chorvatsku, několik let v Plzni a následně v Chrudimi. Poslední dekádu rodina žila v malé obci nedaleko Pardubic. Teď si mladý futsalista zvyká na samostatný život v Brně, kde studuje.
„V Chorvatsku si to nepamatuju, v Chrudimi jsem byl zase ještě dítě. Teď přicházím na chuť brněnskému životu. Starám se sám o sebe, mám větší volnost a zatím mi to vyhovuje,“ popsal.
Vzdálenost mezi Brnem a Pardubicemi znamená, že otec se synem nemohou probírat futsal každý den. Kontakt ale neztrácejí. Po zápasech si společně rozebírají herní situace, stejně tak při setkáních na tréninku. Někdy přijde řeč na futsal i mimo palubovku.
Nejzajímavější na jejich společném angažmá je ovšem rozdělení rolí. Oba si předem řekli, jak chtějí fungovat, a snaží se oddělovat sportovní a rodinný život. Dominik nepopisuje otce jako člověka, který by na něj byl za každou cenu přísnější než na ostatní. Na tréninku od něj ale žádné zvláštní zacházení nečeká.
Žvýkání jako produktivní zlozvyk
„Na trénincích je to striktní trenér. Říkali jsme si, že to takhle chceme oba a vyhovuje nám to. Jako trenér není extra mírný, ale ani přehnaně přísný. Střídá to podle toho, co vidí, že potřebujeme. A doma? To je prostě zlaťák. Klasický dobrý táta,“ usmál se Dominik.
Rešetára kromě podoby s futsalovou legendou a herního čísla odlišuje od ostatních také zvláštnost. Při zápasech neustále drtí žvýkačku v ústech.
„Nikdy jsem toho nebyl zastáncem, ale pomáhá mi to. Nemusím se tolik soustředit na stres. Nazval bych to produktivním zlozvykem,“ vysvětlil Dominik. A bere si rovnou dvě najednou.
Otci a trenérovi jeho zvláštní nešvar nevadí. Spolu s jeho synem do Helasu před sezonou přivedl další mládežnickou naději Vojtěcha Bíška spolu s dvěma reprezentačními veterány Radimem Zárubou a Michalem Seidlerem.
„Máme vyšší ambice i nároky na hráče. Chceme být v top trojce a neschováváme se před tím, nebudeme alibisté,“ vyhlašuje Rešetár starší.
V lize je Helas je po šesti zápasech právě třetí s čtyřbodovou ztrátou na druhou Chrudim. Má však zápas proti Slavii Praha k dobru. V poháru pak díky otočce semifinálového utkání v Chomutově bude jeho Helas bojovat o titul.