Věnuje se našim špičkovým sportovcům, působil u hokejové reprezentace a řídí vlastní Akademii silového tréninku Staca, která po Budějovicích působí už i v Praze. „Je to raketový růst,“ připouští 32letý rodák z Trhových Svinů.
Stíháte si uvědomovat, jak rychle letíte vzhůru?
Ještě nejsem ve fázi života, že bych si sedl a nostalgicky vzpomínal. Ale když se naskytne příležitost, tak se k tomu s kamarády rád vracím. Pamatuji si i na náš první společný rozhovor o mých trenérských začátcích. Je to všechno rychlé, ale věřím, že to ještě není konec.
Svoji klientelu mají trenéři, kteří by před pár lety netrénovali vůbec nikoho. To je pak nenutí se vzdělávat. Proto se chceme odlišit a dělat trenérské řemeslo tak, jak se má.