Kleknu, odrazím se a nic. Když extraligový objev mění led za kolečka

„Ze začátku se vždycky peru s tím, že kleknu, chci se odrazit, ale ono to neklouže a zůstanu na místě,“ pousměje se brankář z extraligové Plzně. „Taky vám nepadají puky od modré do klína. Každá střela je šance, ale taky je to super průprava na hokej.“

Zpestřit si takhle ledové nicnedělání? Pro špičkové hráče žádná novinka. Vášnivým inline hokejistou byl zesnulý mistr světa Karel Rachůnek, „kolečkáče“ rád nazul třeba i Tomáš Plekanec, který nyní dumá při výběru extraligového angažmá.

Frodl původně chtěl také raději střílet góly, jako hokejový gólman nechtěl pochytit špatné návyky. „V pohodě! Neboj se toho,“ ponoukl Frodla i exbrankář Martin Altrichter, který kombinoval ledovou i kolečkovou obdobu hokeje.

Ryšavý mladík už proto nějakých šest let po šichtě na zimácích chytá ve volnu za IHC Roller Storm Praha, kam ho zlákal starší bratr Jakub s kamarády. A s betony na betonu to Frodlovi jde náramně, i proto se objevil v českém výběru pro červencový šampionát v Barceloně.

V Plzni mu výpravu povolili a zatímco Frodlovi hokejoví kumpáni oddechovali po dřině na suchu, on pomohl Česku ke světovému stříbru. Vlastně to byla Frodlova aktivní dovolená. „Je mi to blbý takhle říct,“ rozesměje se brankářský smíšek. „Ale dopoledne jsme šli na pláž na rozcvičku, dali si fotbálek. Potom oběd a šli zase k moři si lehnout.“

A po večerech Češi postupovali turnajem. Ve čtvrtfinále vyřadili Slováky (9:4), v semifinále Kanadu (3:2) a až ve víkendovém finále podlehli 0:3 Američanům.

Vyřazovací zápasy odchytal právě Frodl. „Mohlo mi pomoct, že mám jméno z hokejové extraligy,“ uzná.

V nejvyšší soutěži měl po reprezentantovi Bartošákovi nejlepší dlouhodobé statistiky a okrajovému sportu, jakým inline hokej je, často prospěje postava z daleko sledovanějšího sportu.

Reprezentaci jinak tvořili hokejisté vydělávající si v zahraničí nebo čeští inlinoví profíci z Francie.

„Ale i mě to strašně chytilo. Mám výhodu, že jsem flexibilní a hodně používám rozštěpy,“ uvažuje drobný gólman. „Nehraje se ani moc do těla, je hrozně těžké získat puk. V hokeji to nastřelíte na brankáře a hotovo. Když v inline hokeji nemáte možnost zakončit z dobré šance, objedete hřiště na druhou stranu, přihrajete a jedete střídat.“

I proto se musel gólman pekelně koncentrovat v rozpálené hale, na kterou pražilo španělské slunce. „Na kondičku je to fakt výborný,“ prohodí Frodl. Nyní se chladí na túrách po Krkonoších. A za pár týdnů bude chtít navázat na bezvadnou sezonu. Extraligový bronz s Plzní a inlinové stříbro se nebude úplně hravě překonávat.