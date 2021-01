Český čtyřbob obsadil na Světovém poháru v Königssee dvanácté místo

„Dvanácté místo není úplně podle představ, určitě jsme chtěli být do desítky a myslím, že jsme na to měli. Ale bylo tam pár chyb v řízení a ani start nebyl podle představ,“ uvedl v nahrávce pro média Dvořák. Na první místo ztratil 1,4 sekundy a od desáté příčky ho dělilo 29 setin.

V dosavadním průběhu sezony obsadil Dvořák se čtyřbobem deváté místo ve Winterbergu a třinácté místo ve Svatém Mořici. „Prostě na této dráze mi to nejde, jako bych měl nějakou krizi, zejména se čtyřbobem. Blbě to cítím a všechno se sčítá - problémy se zády i to, že nemám moc natrénováno,“ dodal Dvořák.

Friedrich si připsal 50. vítězství v kariéře a potřetí za sebou ve Světovém poháru ovládl závod dvojbobů i čtyřbobů. Dnes vyhrál s náskokem 39 setin před rakouským pilotem Benjaminem Maierem, na třetím místě skončil se ztrátou půl sekundy Johannes Lochner z Německa.