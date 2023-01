Dvořák byl na Světovém poháru ve Winterbergu osmý i ve čtyřbobech

Osmá pozice je nejlepším Dvořákovým umístěním v SP čtyřbobů po třech letech od ledna 2020, kdy byl sedmý v Innsbrucku. Vzhledem k tomu, že po olympijské sezoně prochází český bobový tým generační výměnou a Dvořák se sehrává vesměs s novými parťáky, vynechal třicetiletý pilot úvodní tři závody sezony v zámoří a do SP se zapojil až tento víkend.

Společně s Davidem Burešem, parťákem z dvojbobů Jáchymem Procházkou a Dominikem Záleským zajel Dvořák v prvním kole devátý čas. V druhé jízdě mírně zrychlil a také kvůli havárii Lotyšů se posunul o jednu příčku výš. Při absenci mimo jiné amerických posádek vylepšil Dvořák nejlepší český výsledek Adama Dobeše, jenž byl v prosinci v Park City jedenáctý. Dnes obsadil druhý český bob poslední šestnáctou pozici.

„První start se nám trošičku nepovedl. Myslím, že se to odvíjí všechno od toho, že v tomhle složení to byl náš třetí a čtvrtý start, takže než si to sedne, tak to bude chvilku trvat. Jinak ale za mě osmé místo je naprosto skvělé,“ uvedl v nahrávce pro média Dvořák.

Pro vítězství si navzdory svalovému zranění, jež se promítlo do jeho sobotního šestého místa ve dvojbobech, dojel čtyřnásobný olympijský vítěz Francesco Friedrich. Německý suverén porazil o 17 setin Brita Brada Halla a o 20 setin sobotního vítěze a krajana Johannese Lochnera. Dvořák na vítěze ztratil 1,10 sekundy.

Světový pohár pokračuje příští týden na náročné dráze v Altenbergu.