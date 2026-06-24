Domácí úspěch se může opakovat, věří v Berouně. Největší nadějí je Kousková

Turnaj v Royal Beroun Golf Clubu se uskuteční posedmé, hraje se od 26. do 28. června. Pro tento ročník pořadatelé navýšili prize money na 350 000 eur a slibují bohatý doprovodný program.
„Turnaj má štěstí jak na skvělé partnery a dějiště, tak na vítězky, které se po úspěchu z Berouna obvykle výrazně odrazily do světa,“ řekl promotér Luboš Koželuh. „Navíc tu před čtyřmi lety ještě jako amatérka vyhrála Jana Melichová a věřím, se že takový domácí úspěch může při současné síle českého golfu opakovat.“
Největší nadějí je česká jednička Sára Kousková. „Na co bych fanoušky nalákala, aby přišli? Je velká šance, že zvítězí česká hráčka. Navíc diváky čeká krásná procházka po perfektně připraveném hřišti,“ říká Kousková.
Vedle ní a vítězky turnaje z roku 2022 Melichové budou startovat například Kristýna Napoleaová, Patricie Macková, Tereza Melecká, Lucie Váchová či Tereza Zapletal Koželuhová.
„Berounské hřiště je divácky velmi přívětivé,“ uvedla Melichová. „Jamky leží blízko sebe a z jednoho místa je tak možné sledovat několik skupin hráček najednou.“
Ze zahraničních golfistek se představí šest hráček z aktuálního Top 10 žebříčku Order of Merit. Mezi nimi nebude chybět ani druhá v pořadí, letošní dvojnásobná turnajová vítězka Agathe Laisneová z Francie.
K letošním šampionkám patří také Angličanka Esme Hamiltonová, Němka Leonie Harmová a Thajka Aunchisa Utamaová. Zabojovat o triumf by mohly zároveň Švédka Kajsa Arvefjällová, Indka Diksha Dagarová (vítězka turnaje z roku 2023) a Němka Alexandra Försterlingová.
„Turnaj je skvěle obsazený, nemá jasnou favoritku, a diváci mohou mít všechny hráčky jako na dlani,“ vyhlíží Melecká.