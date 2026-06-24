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Domácí úspěch se může opakovat, věří v Berouně. Největší nadějí je Kousková

Autor:
  15:59
Tisková konference před turnajem Tipsport Czech Ladies Open v Berouně

Tisková konference před turnajem Tipsport Czech Ladies Open v Berouně | foto: Tipsport Czech Ladies Open

Tisková konference před turnajem Tipsport Czech Ladies Open v Berouně
Sára Kousková ve třetím kole na German Open
Královna českého golfu za uplynulou sezonu Sára Kousková.
Královna českého golfu za uplynulou sezonu Sára Kousková.
5 fotografií
Devět českých profesionálek a dvě amatérky. Celkem tedy jedenáct domácích nadějí. Organizátoři největšího golfového turnaje na našem území Tipsport Czech Ladies Open představili, na koho se fanoušci mohou těšit. Navíc věří, že Češky mají šanci na vítězství.

Turnaj v Royal Beroun Golf Clubu se uskuteční posedmé, hraje se od 26. do 28. června. Pro tento ročník pořadatelé navýšili prize money na 350 000 eur a slibují bohatý doprovodný program.

„Turnaj má štěstí jak na skvělé partnery a dějiště, tak na vítězky, které se po úspěchu z Berouna obvykle výrazně odrazily do světa,“ řekl promotér Luboš Koželuh. „Navíc tu před čtyřmi lety ještě jako amatérka vyhrála Jana Melichová a věřím, se že takový domácí úspěch může při současné síle českého golfu opakovat.“

Největší nadějí je česká jednička Sára Kousková. „Na co bych fanoušky nalákala, aby přišli? Je velká šance, že zvítězí česká hráčka. Navíc diváky čeká krásná procházka po perfektně připraveném hřišti,“ říká Kousková.

Sára Kousková ve třetím kole na German Open

Vedle ní a vítězky turnaje z roku 2022 Melichové budou startovat například Kristýna Napoleaová, Patricie Macková, Tereza Melecká, Lucie Váchová či Tereza Zapletal Koželuhová.

„Berounské hřiště je divácky velmi přívětivé,“ uvedla Melichová. „Jamky leží blízko sebe a z jednoho místa je tak možné sledovat několik skupin hráček najednou.“

Ze zahraničních golfistek se představí šest hráček z aktuálního Top 10 žebříčku Order of Merit. Mezi nimi nebude chybět ani druhá v pořadí, letošní dvojnásobná turnajová vítězka Agathe Laisneová z Francie.

Tisková konference před turnajem Tipsport Czech Ladies Open v Berouně

K letošním šampionkám patří také Angličanka Esme Hamiltonová, Němka Leonie Harmová a Thajka Aunchisa Utamaová. Zabojovat o triumf by mohly zároveň Švédka Kajsa Arvefjällová, Indka Diksha Dagarová (vítězka turnaje z roku 2023) a Němka Alexandra Försterlingová.

„Turnaj je skvěle obsazený, nemá jasnou favoritku, a diváci mohou mít všechny hráčky jako na dlani,“ vyhlíží Melecká.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Sönmezová vs. BejlekTenis - Dvouhra - 2. kolo - 24. 6. 2026:Sönmezová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
Živě0:0, 0:0
  • 1.56
  • -
  • 2.41
Grazer AK vs. Slovan BratislavaFotbal - - 24. 6. 2026:Grazer AK vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
24. 6. 17:00
  • 2.24
  • 3.69
  • 2.73
Dynamo Kyjev vs. ŽilinaFotbal - - 24. 6. 2026:Dynamo Kyjev vs. Žilina //www.idnes.cz/sport
24. 6. 17:00
  • 1.52
  • 4.30
  • 5.16
Muchová vs. BeguováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 24. 6. 2026:Muchová vs. Beguová //www.idnes.cz/sport
24. 6. 17:00
  • 1.13
  • -
  • 6.08
Bosna vs. KatarFotbal - Skupina B - 24. 6. 2026:Bosna vs. Katar //www.idnes.cz/sport
24. 6. 21:00
  • 1.36
  • 5.54
  • 8.51
Švýcarsko vs. KanadaFotbal - Skupina B - 24. 6. 2026:Švýcarsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
24. 6. 21:00
  • 2.45
  • 3.11
  • 3.35
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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