Zpytuje svědomí, že se nepoučil. Loni mu po dopingovém nálezu hrozil dvouletý distanc, nakonec se komise smilovala a Taylor vyvázl jen s dvouměsíčním zákazem.
Prý z toho důvodu, že užitý prostředek nepomáhal ke zlepšení výkonnosti. A ať šlo tentokrát o stejnou látku, či nikoliv, dá se očekávat, že Taylor vyfasuje vyšší trest.
„Omlouvám se všem členům mé rodiny, přátelům, sponzorům, manažerskému týmu a především vám všem. Všem svým fanouškům, ať už mimo svět šipek, nebo v něm,“ uvedl v příspěvku.
|
Anglický šipkař Taylor byl vyloučen z MS, měl pozitivní dopingový nález
„A musím se omluvit za to očividné lhaní v pozápasovém rozhovoru. Lhal jsem sám sobě i všem okolo. Zklamal jsem mnoho lidí, nejvíce ale čtyři hlavní osoby. Svoje dvě dcery, mé dvě největší fanynky, a také dědečka, který již zemřel, a otce, který mě vždy podporoval, povzbuzoval a radil mi i přes všechny jeho zdravotní problémy, které mi neustále leží na mysli,“ přidal.
Zároveň pronesl, že dokončil ozdravný kurz, který musel podstoupit na přelomu roku. Splnil také všechny úkoly v rámci trestu za loňský doping. Jenže teď se provinil znova.
„Není to žádná omluva, ale jediné, čím to mohu vysvětlil, jsou traumata, kterými jsem si prošel v raném dospívání,“ hledal důvody a začal je podrobně vyjmenovávat.
„Když mi bylo dvanáct, našel jsem zesnulou babičku v posteli. Během jednoho roku se stalo několik dalších událostí, například měl můj bratr infarkt, v bezvědomí ležel 45 minut. Na nádor mozku ještě zemřel můj velmi blízký kamarád, což mě také velmi silně zasáhlo,“ pravil.
„Moji skvělí rodiče mi tehdy zajistili psychologickou pomoc a podporu, ale s odstupem času si uvědomuji, že jsem potřeboval víc než jen to,“ říkal.
|
Vosy, na mě si nepřijdete! Šipkař si vzal sprej na hubení hmyzu, skončil ale v slzách
Což se ukázalo v uplynulých měsících, kdy se potýkal s další rodinnou tragédií.
„Letos mě opravdu hodně srazilo výročí úmrtí mé dcery. Znovu jsem začal bojovat se svým duševním zdravím a vrátil jsem se k návykovým látkám, aby moje tělo a mysl mohly všechno zvládat a já nemusel nic řešit,“ završil.
Ví, že situaci měl řešit jinak. Vyhledat pomoc u blízkých či přímo šipkařské federace. Jenže čas už nevrátí. Teď musí trpělivě vyčkat na rozsudek, který mu na nějakou dobu znemožní hrát na profesionální úrovni.