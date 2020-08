Do Velké pardubické může vyběhnout pět koní od trenéra Váni

Theophilos vyhrál první kvalifikaci, druhou vyhrál Ange Guardian, ve třetí byl No Time To Lose „až“ šestý a naposledy Sottovento čtvrtou kvalifikaci, jež se běžela v sobotu.

O tom, kdo se postaví na start Velké pardubické, musí rozhodnout realizační tým do 29. září, kdy se bude kompletovat startovní listina. Velká pardubická se poběží 11. října. Sobotní čtvrtou kvalifikaci na Velkou pardubickou vyhrál Sottovento s žokejem Janem Odložilem. Favorizovaný Ange Guardian při útoku na rekordní šesté vítězství dostih nedokončil.

Svěřenec trenéra Josefa Váni Sottovento zvítězil jistě před Vandualem, jenž velkou část dostihu odvodil. Vyrovnaný souboj o třetí místo vyhrál už s velkým odstupem Talent. „Povedlo se mi to. Mysleli jsme, že pojede zepředu Jaroslav Myška s Bridgeurem, jak to bývá, ale jednou zvolil jinou taktiku. Udávání tempa se ujali Talent s Martinem Liškou,“ popisoval pro Českou televizi Jan Odložil. „Bylo to super svezení. Koník byl perfektně připravený, jen jsem se vezl,“ řekl.

V cílové rovince to ještě vypadalo na drama, dotahovat se začal Vandual, ale nakonec Sottovento triumfoval jistě. „Měl jsem to pod kontrolou. Koník nešel úplně nadoraz, ještě v něm něco bylo,“ dodal Jan Odložil.

V sedle osmiletého valacha Sottoventa byl poprvé, protože obvyklejší partneři Jan Kratochvíl i Josef Bartoš jsou momentálně zranění.

Bohužel dvanáctiletý valach Ange Guardian nedotáhl v sobotu snahu osamostatnit se v čele statistik podle počtu vítězství v kvalifikačních dostizích na Velkou pardubickou. Před pěti týdny se pátým triumfem dotáhl na dosavadního rekordmana Trezora. Bohužel v náběhu do cílové roviny, z prvního místa, na předposlední překážce špatně došlápl a musel být zadržen.

Ange Guardian proměnil od června 2018 ve vítězství všech pět startů v kvalifikačních dostizích, s Kouskem to dokázal dvakrát, triumfoval i s Janem Kratochvílem, Marcelem Novákem a Lukášem Matuským. Slavnou Velkou pardubickou ale nikdy nevyhrál. Jeho nejlepším výsledkem je druhé místo z roku 2016, kdy jej porazil Charme Look, dvakrát byl pátý a jednou šestý.