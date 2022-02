Kdyby v osmnácti letech nezamířil za sportem do Česka, dost možná by nyní se zbraní v ruce odrážel vpád cizí mocnosti. „Nevím, jestli bych to dokázal. Obdivuji jejich statečnost a odhodlání bránit svou vlast, ale proti ruské přesile je to mnohdy rozsudek smrti,“ říká stolní tenista Dmitrij Prokopcov. Od roku 2008 má české občanství, reprezentoval i na olympiádě v Riu, ale pořád si udržuje vazbu ke své rodné zemi.