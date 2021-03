Stolní tenista Prokopcov: Snad se ani před play off s covidem nepotkáme

„Zpočátku se to sice pro nás v Ostravě nevyvíjelo podle našich představ, ale dopadlo to dobře,“ oddechl si nejzkušenější brodský hráč Dmitrij Prokopcov, který sice v úvodu prohrál s Jakubem Kleprlíkem 2:3, nicméně v rozhodujícím pátém duelu porazil Filipa Delinčáka 3:0.

Co se nepovedlo v prvním vašem vystoupení?

Těžko říct, měl jsem i nějaké mečboly, ale nedopadlo to. Naštěstí Tomáš Tregler potom svoje dva zápasy vyhrál, a to bylo nejdůležitější.



Sledoval jste jeho souboj s Filipem Delinčákem pozorně, abyste věděl, co pak na něj v rozhodující bitvě použít?

Ani ne, prostě mi herně sedl. Myslím, že technicky jsem ho do hry moc nepustil. Už u nás jsem s ním vyhrál 3:0. Podle mě se projevily moje zkušenosti.

Trenér Bohumil Vožický mluvil před cestou do Ostravy o tom, že určitou výhodou domácích by mohly být specifické míčky, s nimiž hrají. Znamenaly pro vás opravdu takový problém?

Každý tým má doma svoje výhody. A co se konkrétně těchto míčků týká, tak k tomu můžu říct jen to, že můj první zápas naštěstí trval dost dlouho na to, abych si na ně zvykl. (usmívá se)

Vyhrát osmnáct zápasů z osmnácti, to je famózní vizitka, souhlasíte?

Myslím, že spokojenost je na naší straně naprostá. Teď ale na nás bude o to větší tlak v play off, které začíná po Velikonocích. Tam může být všechno jinak.

Čemuž ale, předpokládám, hodláte všemožně zabránit. Prvním soupeřem pro vás bude Hodonín. Co byste o něm řekl?

Mají mladé kluky, zatímco na naší straně je zkušenost. A když byla řeč o těch výhodách, tak i Hodonín má specifické míčky. Ale my si s nimi poradili a já věřím, že vyhrajeme i teď.

Hlavně na sebe musíte dávat pozor, abyste se do začátku série nenakazili covidem...

To si dáváme celý rok, tak snad se s ním ani teď nikde nepotkáme. Stejně jsme většinou jen doma.