Mladí čeští slalomáři zahájili MS čtyřmi zlaty v ženských hlídkách

Jako první se ze zlata radovaly Antonie Galušková, Satková a Lucie Nesnídalová mezi kajakářkami do 23 let. Vzápětí je navzdory dvěma „šťouchům“ suverénně napodobily na stejných lodích také juniorky Klára Kneblová, Kateřina Švehlová a Samková.

„Samozřejmě jsme si moc přály, aby to vyšlo, ale člověk nikdy neví, jak je na tom oproti ostatním holkám. Snažily jsme se předvést nejlepší jízdu a povedlo se to,“ řekla Satková. „Je to to nejhezčí, co se nám na úvod mohlo stát. Doufám, že na to navážeme a odjedeme odsud opět jako nejúspěšnější výprava,“ dodala Galušková.

Třetí zlato vybojovaly Satková, Eva Říhová a Tereza Kneblová v závodě kanoistek do 23 let. Totéž dokázaly i se šesti trestnými sekundami juniorky Klára Kneblová, Adriana Morenová a Samková. Kajakáře odsunuly padesátisekundové penalizace za neprojetí branky až do druhé desítky. Kanoisté dojeli v juniorech šestí, v třiadvacítkách obsadili osmé místo.

Loni v Lublani přidali mladí slalomáři ke čtyřem titulům tři stříbra a jen jednou nestáli na stupních vítězů. Šampionát v Ivree bude pokračovat středečními kvalifikacemi individuálních závodů.