Vodáci získali na mistrovství Evropy ve sjezdu na divoké vodě sedm medailí

„Dole ve vlnkách jsem udělala velkou chybu, protože jsem jela středem, místo abych je minula zprava, takže jsem je trochu přeskákala. O to víc jsem věděla, že to musím dole co nejvíc rozpádlovat, a to se povedlo. Ta jízda nebyla ideální, ale to ve finále není skoro nikdy,“ řekla v nahrávce pro média Němcová, která vyhrála o jedinou setinu před Slovinkou Anou Šteblajovou.

Stříbro přidala mužská kanoistická hlídka, bronz získali Matouš Beier s Matějem Vaňkem ve sprintu deblkanoí. V klasickém závodě dojely třetí deblkanoe Kristína Novosadová, Karolína Paloudová a hlídky kajakářů i kanoistů.