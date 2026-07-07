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První medaile pro orientační běžce z MS po 14 letech. Dittrichová získala bronz

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  20:02

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Česká orientační běžkyně Lucie Dittrichová (vlevo) slaví první českou medaili z MS po čtrnácti letech. Vedle ní pózuje čtvrtá Tereza Rauturier. | foto: ČSOS

Lucie Dittrichová získala bronz a zároveň první medaili pro český orientační běh z mistrovství světa po 14 letech. V italském Janově skončila závodnice z Kroměříže třetí ve sprintu, hned za ní doběhla další Češka Tereza Rauturier.

Dittrichová se po dobře zvládnutém technickém začátku pohybovala na mezičasech na druhé pozici, až při seběhu k aréně klesla na bronzovou příčku.

Na vítěznou švýcarskou favoritku Simonu Aebersoldovou ztratila minutu a 18 sekund. Rychlejší než česká běžkyně byla už jen Norka Pia Youngová Viková. „Na začátku to bylo hodně detailní, mapa nebyla moc čitelná, musela jsem se zastavovat a v klidu mapovat,“ citoval Dittrichovou Český svaz orientačních sportů na svém webu.

„Pak jsem doběhla Maďarku Ritu Maramarosi, to prospělo mému sebevědomí a dalo mi klid do další části. Jsem spokojená, ale stále ještě medaili nevěřím. Rozhodlo se asi na začátku, kde jsem neudělal chyby, ostatní chybovaly asi více,“ hodnotila česká medailistka.

Česká orientační běžkyně Lucie Dittrichová (vpravo) slaví na stupních vítězů první českou medaili z MS po čtrnácti letech.

Nejlepším z mužů byl v úterý v Itálii osmý Jakub Glonek, mužskou část ovládl Nor Kasper Harlem Fosser. Šampionát potrvá do soboty, další disciplínou bude v pátek finále knock out sprintu a na závěr štafety.

„Jsem moc spokojen, útok na top 10 se podařil. Byli jsme teoreticky dobře připraveni, ale pořadatelé našli řadu dalších zajímavých míst. Běžel jsem dobře, ale udělal jsem v parku asi patnáctisekundovou chybu, když jsem zvolil špatnou uličku ke schodům, prohlásil Glonek.

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