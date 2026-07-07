Dittrichová se po dobře zvládnutém technickém začátku pohybovala na mezičasech na druhé pozici, až při seběhu k aréně klesla na bronzovou příčku.
Na vítěznou švýcarskou favoritku Simonu Aebersoldovou ztratila minutu a 18 sekund. Rychlejší než česká běžkyně byla už jen Norka Pia Youngová Viková. „Na začátku to bylo hodně detailní, mapa nebyla moc čitelná, musela jsem se zastavovat a v klidu mapovat,“ citoval Dittrichovou Český svaz orientačních sportů na svém webu.
„Pak jsem doběhla Maďarku Ritu Maramarosi, to prospělo mému sebevědomí a dalo mi klid do další části. Jsem spokojená, ale stále ještě medaili nevěřím. Rozhodlo se asi na začátku, kde jsem neudělal chyby, ostatní chybovaly asi více,“ hodnotila česká medailistka.
Nejlepším z mužů byl v úterý v Itálii osmý Jakub Glonek, mužskou část ovládl Nor Kasper Harlem Fosser. Šampionát potrvá do soboty, další disciplínou bude v pátek finále knock out sprintu a na závěr štafety.
„Jsem moc spokojen, útok na top 10 se podařil. Byli jsme teoreticky dobře připraveni, ale pořadatelé našli řadu dalších zajímavých míst. Běžel jsem dobře, ale udělal jsem v parku asi patnáctisekundovou chybu, když jsem zvolil špatnou uličku ke schodům,“ prohlásil Glonek.