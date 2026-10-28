Zprvu se nezdálo, že se kariéra rodačky z Velké nad Veličkou zadrhne. V Mostě sbírala ještě pod dívčím příjmením Šustková tituly, ochutnala s ním Ligu mistrů, formu brousila v cizině, třeba v maďarském Dunaújvárosi nebo polském Lubinu. Oporou se stala i v reprezentaci.
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Jenže jak popisuje její kamarádka Jana Konečná, před čtyřmi lety se objevily první závratě, kterým zprvu nepřikládala větší význam. „Z aktivní sportovkyně se postupně stala pacientka, která většinu času jen leží a bojuje s obrovskými bolestmi. Přišly pády, brnění rukou a nejistota v pohybu. Bez pevného krčního límce už prakticky nedokáže fungovat,“ líčí na webu znesnaze21.cz, kde pořádá sbírku na podporu kamarádky.
Osmadvacetiletou házenkářku vyčerpávalo dlouhé a hlavně neúspěšné pátrání po pomoci v Česku, naději našla až na specializované klinice v Barceloně. Lékaři odhalili závažnou nestabilitu v oblasti spojení lebky a krční páteře, ke které se přidal i problém v bederní části zad. Jediné řešení nabídla chirurgická stabilizace.
„Operace Janče nevrátí sportovní kariéru, ale může jí dát šanci na něco mnohem důležitějšího. Na návrat k běžnému životu, ve kterém nebude každý den s bolestí čekat na další neurologické zhoršování,“ konstatuje Konečná.
Léčba je extrémně finančně nákladná. První operace krční páteře v Barceloně vyšla na bezmála 90 tisíc eur, druhý zákrok bederní páteře stál 40 tisíc eur. K tomu se přidávají vysoké výdaje za dlouhodobý pobyt, dopravu a následnou péči. Rodina si proto musela vzít vysokou půjčku, na jejíž umoření bude sbírka použitá.
„S Jančou se známe už ze střední školy,“ přibližuje Konečná. „A vždy jsem ji vnímala jako neuvěřitelně silného, aktivního a odhodlaného člověka, který se jen tak nevzdává.“ Mlýnková na svém Facebooku vzkázala: „Mám po operaci a zatím to jde k lepšímu. Všem chci poděkovat za podporu. Ani nevíte, jak si toho vážím, že díky vám dostávám druhou šanci na život.“