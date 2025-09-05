„Atmosféra byla od začátku moc příjemná. Hned jsem cítila, že v Plzni funguje dobrá parta. Tréninky byly intenzivní, ale zároveň zábavné a prostředí v klubu mi rychle sedlo,“ říká Vrbková, která se s týmem seznámila už v rekondiční části přípravy.
Intenzivní tempo ji provázelo i na soustředění v Hostivicích. „Bylo to náročné, ale pomohlo mi to rychle si zvyknout na nový tým i herní systémy.“
Přijetí do kabiny Vrbkové nejvíce usnadnila sestra Vendula, která je brankářkou DHC. Z reprezentace zná i Sáru Mancellari nebo Markétu Polankovou. „Holky mě vzaly mezi sebe. Díky tomu to pro mě bylo jednodušší. A pokud jde o parťačku do dvojice, je to určitě Sára. Už ve Slavii jsme spolu tvořily sehranou dvojku a jsem ráda, že v tom můžeme pokračovat i tady.“
Dvacetiletá spojka má za sebou desítky utkání v národním dresu od kategorie kadetek až po juniorky. „Reprezentace mě naučila hrát ve vysokém tempu a přizpůsobit se různým herním stylům. Věřím, že mi to v MOL lize hodně pomůže,“ vysvětluje.
V Plzni si klade jasné cíle: „Chci se co nejvíc zlepšovat, posouvat svoje výkony a pomoct týmu k co nejlepším výsledkům. Zároveň bych ráda sbírala zkušenosti, které mě posunou i do dalších sezon,“ říká. Mimo hřiště zatím stihla jen letmé seznámení s městem. „Do centra už jsem se párkrát podívala a Plzeň na mě působí hezky. Ale musím říct, že jediná cesta, ve které se stoprocentně vyznám, je z haly do bytu,“ směje se.
Ligová premiéra v dresu DHC čeká Vrbkovou již v sobotu (18), kdy společně s týmem nastoupí v domácím derby proti Kynžvartu. „Ráda bych pozvala všechny naše fanoušky na zápas. Vaše podpora je pro nás velmi důležitá," vzkazuje.