Wilder a Fury se překřikují: Uspím tě. Urazím mu hlavu... Boj je blízko

V prosinci 2018 jejich souboj skončil remízou a pro oba to byl první a zatím jediný duel v profesionální kariéře, který nevyhráli. Po bitvě v Las Vegas, ve které bude ve hře pás šampiona organizace WBC, to prý již platit nebude.

„Je to rozdělaná práce, kterou teď dokončím. Knokautuju ho,“ řekl Wilder již na lednové tiskové konferenci. „Jsem lev, král džungle. Urazím mu hlavu,“ vyhlásil tehdy čtyřiatřicetiletý americký boxer. „Setkáme se spolu uprostřed ringu. A nebudu utíkat, nebudeš mě muset hledat. Jen si dávej pozor na moji pravou ruku, která tě uspí ve dvou kolech. Stoprocentně,“ reagoval britský soupeř.

Ve čtvrtek se oba poprvé setkali na další tiskové konferenci v Las Vegas a od začátku bylo jasné, že se fanoušci nudit nebudou. Při pózování pro fotografy se navzájem slovně provokovali a nakonec došlo i na fyzický kontakt. Wilder Furyho odstrčil, Brit mu to vrátil a mezi oba soky se museli postavit členové jejich týmů. Nevadská sportovní komise následně zakázala obdobné pózování po oficiálním vážení.

„Podívej se, jak jsi malý. Trpaslík,“ smál se Fury soupeři, který je přitom jen o čtyři centimetry nižší. „Ty jsi ten, který byl na zemi. Já jsem stál nad tebou,“ poukázal Wilder na skutečnost, že při předešlém souboji dokázal Furyho ve 12. kole srazit na zem.

Britský boxer se ale jako jediný z jeho dosavadních soupeřů dokázal postavit zpět na nohy a zápas doboxoval. A rozhodčí duel vyhodnotili jako remízový. „Dvanácté kolo má stále v hlavě. Pokud bude tvrdit, že ne, tak lže. Tentokrát to dokončím,“ řekl Wilder. Podle Furyho se ale nic podobného v Las Vegas nebude opakovat. „(On) je nervózní, to všichni vidí. Není nic, co by ‚Cikánský král‘ nedokázal. Vím, že se chystá na boj, ale já taky,“ řekl Fury, přezdívaný Gypsy King.

Podle agentury AP by Wilder i Fury mohli za zápas vydělat až 40 milionů dolarů, jejich zásluhou se o box zajímají i fanoušci, kteří jinak titulové zápasy moc nesledují. Řada odborníků blížící se duel přirovnává k legendárnímu souboji Brita Lennoxe Lewise a Mikea Tysona z USA v červnu 2002. V tehdejším „souboji století“ Lewis v 8. kole knokautoval vyzyvatele Tysona. Tehdy si jejich zápas na placené televizi zakoupilo 1,99 milionu diváků.

„Je fajn, že je tady někdo, kdo umí mluvit a propagovat zápas. Hodně chlapů mluvit nechce a o všechno se musíte postarat sám. Vzkaz pro sobotní večer je jasný. Lidi mohou být svědky úžasného boje a ode mě nejtvrdšího úderu v historii boxu,“ řekl Wilder, jenž si před limitem připsal 41 ze svých 42 výher. Naposledy porazil loni v listopadu Kubánce Luise Ortize, kterého knokautoval v 7. kole. Fury ukončil před limitem 20 z 29 zápasů.