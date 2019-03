Wilder bude obhajovat mistrovský pás proti Breazealeovi v květnu

Oběma Američanům je 33 let, Wilder zatím v profiringu neprohrál, Breazeale má z 21 soubojů jednu porážku, kterou mu v roce 2016 uštědřil současný král těžké váhy Brit Anthony Joshua.

Wilder naposledy boxoval loni v prosinci a souboj s Britem Tysonem Furym po vyrovnaném průběhu skončil v Los Angeles remízou. Wilder tak obhájil titul WBC. Breazeale před Vánoci knokautoval v devátém kole nepříliš známého Carlose Negróna z Portorika a je povinným vyzyvatelem.

Na květnový duel v New Yorku proti krajanovi, jenž má bilanci 40 výher a jednu remízu, se těší. „Jsem nadšený, že konečně dostanu tohohle pitomce do ringu. Hrozně rád se poslouchá a jediné, co dělá, je kecá a kecá. Je na čase si to rozdat,“ vzkázal mu Breazeale.

Jeho jediný přemožitel Joshua vlastní mistrovské pásy organizací WBA, WBO i IBF. S Wilderem by se měl jednou utkat ve sjednocovacím zápase.