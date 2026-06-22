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Zemřela olympionička Baránková. Mladé lukostřelkyni bylo pouhých 24 let

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  11:41

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Slovenská lukostřelkyně Denisa Baránková soutěží na olympiádě v Tokiu. | foto: Profimedia.cz

Slovensko zasáhla v pondělí dopoledne smutná zpráva. Ve věku pouhých 24 let náhle zemřela lukostřelkyně Denisa Hurban Baránková, jež se účastnila posledních dvou olympiád v Paříži a Tokiu.

„S hlubokým zármutkem jsme přijali šokující zprávu, že v noci z neděle na pondělí ve věku 24 let zemřela Denisa Hurban Baránková, která se stala obětí tragických okolností,“ napsal na sociálních sítích Slovenský lukostřelecký svaz (SLZ).

TV Markíza informovala, že Baránková se měla stát obětí nehody v bratislavské Petržalce, kde v neděli večer srazilo auto dvě osoby. Obě utrpěly vážná zranění a záchranáři je převezli do nemocnic.

Baránková těžkým poraněním podlehla. „Pacientka byla ve velmi kritickém stavu. Navzdory snaze našich zdravotníků se bohužel pacientku již nepodařilo zachránit,“ uvedla mluvčí Univerzitní nemocnice v Bratislavě Eva Kliská.

Slovenská lukostřelkyně Denisa Baránková (uprostřed) diskutuje na olympiádě v Paříži se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim (vpravo).

Hurban Baránková se představila na letních olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 i o tři roky později v Paříži. Z mistrovství Evropy vícekrát přivezla medaile. Loni na Světových hrách v čínském Čcheng-tu získala dokonce zlato v terénní lukostřelbě.

„Jejímu manželovi Vladimírovi Hurbanovi ml., celé rodině, všem blízkým a přátelům dvojnásobné olympijské účastnice jménem Slovenského lukostřeleckého svazu a sportovní komunity přejeme v těchto nesmírně těžkých chvílích hodně síly při vyrovnávání se s náhlou obrovskou ztrátou. S úctou na ni vzpomínáme. Nikdy na ni nezapomeneme,“ uvedl SLZ.

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