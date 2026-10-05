Koně chováme jen z nostalgie. Děláme zcela jiný sport, říkají moderní pětibojaři

Koně? „Ty, co jsme vlastnili, jsme si nechali. Co kdyby...“ pousměje se David Marčev, předseda českého svazu. „Ale ne, chováme je spíš z nostalgie. Jsou už vyššího věku, ovšem když někdo chce, může se svézt.“
Konec parkuru odhlasovali zástupci národních svazů na kongresu v roce 2022. Oficiálními důvody byla snaha zpřístupnit tento sport chudším zemím či ho zatraktivnit mezi mladými.
V zákulisí se nicméně hovořilo o tom, že jedním z hlavních argumentů mohl být spíš boj o místo v programu olympijských her v Los Angeles 2028. V zámoří se totiž natáčí populární show Ninja Warrior, z níž nová disciplína vychází.
Ne všichni ale byli ochotni se novinkám přizpůsobit. Řada závodníků, kteří celý život dělali parkur, skončila.