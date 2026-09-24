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Davidson Spilková ukončila sezonu. Teď se chci věnovat sama sobě, říká golfistka

Autor: ,
  7:11
Klára Spilková

Klára Spilková | foto: Anna Krčmářová

Klára Spilková
Klára Spilková nastoupila v ukrajinských barvách.
Klára Spilková na turnaji KPMG Women's PGA Championship.
Klára Spilková na turnaji Ladies European Tour v Rabatu.
6 fotografií
Golfistka Klára Davidson Spilková se rozhodla předčasně ukončit sezonu a na turnaje se plánuje vrátit až v příštím roce. Vítězka dvou turnajů Ladies European Tour se chce ve zbytku letošního roku věnovat především fyzické a mentální přípravě.

„Po konzultaci s týmem lékařů a trenérů jsem se rozhodla po zbytek roku věnovat sto procent svého času sama sobě a později přípravě na příští sezonu. Mým cílem je připravit se na návrat na Ladies European Tour v roce 2027,“ uvedla Davidson Spilková s tím, že se chce soustředit i na osobní život.

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