Davidson Spilková ukončila sezonu. Teď se chci věnovat sama sobě, říká golfistka

„Po konzultaci s týmem lékařů a trenérů jsem se rozhodla po zbytek roku věnovat sto procent svého času sama sobě a později přípravě na příští sezonu. Mým cílem je připravit se na návrat na Ladies European Tour v roce 2027,“ uvedla Davidson Spilková s tím, že se chce soustředit i na osobní život.
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Jednatřicetiletá olympionička letos odehrála na okruhu LET deset turnajů. Jejím nejlepším výsledkem bylo 29. místo na Australian Open v Adelaide. Naposledy se na elitním evropském okruhu představila na květnovém Jabra Ladies Open ve francouzském Évian-les-Bains.