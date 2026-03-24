Dýchej, na 80 metrech se raduj! Vencl před rekordem pod ledem mluví sám k sobě

„Všichni říkají, že mám natrénováno, i já to cítím. Ale jako každý sportovec mám pochybnosti, jestli to dám. To je normální, jen není populární o tom mluvit. Všichni řeknou, že jsou v pohodě, ale pak blbě usínají, potí se a jsou nervózní,“ svěřil se propagátor extrémního freedivingu a otužování.
Už před čtyřmi lety se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů, když na jeden nádech pod ledem zdolal v Lahošti u Teplic 81 metrů. Bez čepice a závaží, jen v plavkách. Ani tentokrát nebude mít ploutve a neopren, čepici se závažím ano.
Pod ledem školil vojáky, teď pod ním Vencl zkusí uplavat rekordních 111 metrů
Aktuálně uznávaný světový výkon freediverské organizace CMAS drží Francouz Artur Boeri (105 metrů), zatímco Guinnessův rekord patří Finovi Olavimu Paananenovi (107 metrů). Venclův pokus míří na překonání obou těchto hranic.
„Zapsání do Guinnessovy knihy stojí osm tisíc liber, takže diplom od ní nepotřebuji. Měli by ale sami chtít nejlepší výkony. Pochybuji, že sprinter Usain Bolt psal komisařům, ať mu jeho světový rekord na stovce uznají jako Guinnessův.“
Vencl, který pochází z Teplicka, drží i světový rekord v ponoru pod led na jeden nádech jen v plavkách. Má hodnotu 52 metrů. Pedagog a lektor otužování je autorem metody dechového rozvoje Oxy-Zen, zaměřené na zdraví, výkonnost a práci se stresem. V roce 2025 také organizoval akci vedoucí k vytvoření Guinnessova rekordu v počtu otužilců.
Na světový zápis se chystá několik měsíců. Kombinuje otužování, hypoxický trénink (se sníženým množstvím kyslíku) v bazénu a technickou přípravu ve vodě. Již zaplaval ve studené vodě mimo led 115 metrů, což potvrzuje jeho aktuální formu.
„Pracuji hlavně na hlavě. Mám namluvený ponor na diktafonu včetně pocitů a toho, co si mám myslet,“ líčí Vencl. „Říkám si: Teď pomalý nádech, výdech. Pustím si to a poslouchám, vizualizuji si svůj výkon, i když sedím doma na gauči. Nadechnu se, jako bych se potopil. Potřebuji si svou rutinu zažrat a spadnout do módu automatizace.“
Na 80 metrech si naordinoval radost. „Přibližně tam přicházejí obavy. Mluvím tedy k sobě: Má to smysl, nevykašli se na to, měj radost!“
Ta největší ale přijde na 111 metrech, pokud je zdolá.