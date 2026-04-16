Já a sebevrah? Vůbec! Vencl ukázal mrazivé záběry z blackoutu pod ledem

„Jeden sponzor mi vzkázal, že nechce platit asistovanou sebevraždu. Jenže já v žádném případě sebevrah nejsem,“ ubezpečuje Vencl, který drží pod ledem dva světové rekordy na jeden nádech.
V Lahošti uplaval vzdálenost 81 metrů jen v plavkách, ve švýcarském jezeru Sills se stejně spoře oděný potopil do hloubky 52,1 metru.
Koncem března cílil ve finském Jyväskylä na další milník, chtěl zdolat pod ledem 108 metrů v plavkách, s čepicí a závažím. Bezvládný skončil na metě 104 metrů, vytáhli ho potápěči.
„Tohle prostředí je skutečně smrtelné i vzhledem k tomu, že se bavíme o světovém rekordu. Dvě minuty pod ledem by pro drtivou většinu lidí znamenaly smrt,“ připustil třiačtyřicetiletý Tepličan. „Jenže kdo má zkušenost s extrémními sporty a přímo s freedivingem, ví, že není potřeba se bát o zdraví. Jen se musí pořešit zabezpečení.“
104 metrů, blackout, červená karta. Další světový rekord pod ledem Vencl nezlomil
Základní pravidlo freedivingu, které se opakuje ve všech poučkách i ve Venclově knize o potápění Muž pod ledem, zní: Nikdy se nepotápěj sám. A rodák z Vrchlabí pod ledem sám nebyl. Jistili ho kromě lana i zkušení bezpečnostní potápěči.
Prvních 98 metrů plaval uvolněně, v klidu, splýval. „Snažím se pohybovat co nejméně, tempa rozdělujeme i na půltempa, nechci se zpevnit, ale naopak uvolnit. Ve videu je trochu vidět, že nejsem úplně dobře vyvážený. Vystoupám, klesnu, vystoupám, klesnu. Kvůli tomu musím udělat víc temp, proto se kyslík dostane na rizikovou hranici dříve.“
V bazénu se freediveři vyvažují podle pocitu, v otevřené vodě se to dělá hůř, závaží si tedy musí dopočítávat. „A já udělal chybu v propočtu, byl jsem příliš těžký,“ přiznává.
Kolem značky 100 metrů už Vencl začal dělat tempa rychlejší. A jeho safety diver, tedy elitní světový freediver Tommi Pasanen, zbystřil.
David Vencl ve Finsku během svého rekordního pokusu.
„On už věděl, že nejsem úplně ready. Jakmile vidí, že ztrácím kontrolu, už po mě sahá. Přimáčkne mi bradu, abych neotevřel pusu a nevnikla mi do ní voda. V tu chvíli pouštím bubliny, což znamená, že povolily svaly hrudníku, kde jsem měl přetlak,“ vykresluje Vencl při pohledu na záznam ponoru. „A zároveň se zavře hrtanová záklopka, to znamená, že do plic se mi nemůže dostat voda a nemůže mě poškodit. Během dvou tří sekund mě Tommi transportuje k nejbližší díře.“
Obličejem nahoru, aby dýchací cesty přišly jako první do kontaktu se vzduchem. „První věc je, že mi sundá masku; kolem očí máme receptory, které nás můžou okamžitě probudit. A dělá freedivingovou první pomoc blow, touch, talk – foukáš, dotýkáš se, mluvíš. Bavíme se o krátkém bezvědomí. Začíná mě probouzet. Během 15 až 20 sekund jsem úplně v pohodě, do minuty mě propouští, protože fyziologie sportovce je natolik silná, že nepotřebuji lékařskou kontrolu.“
Vencl ukázal upadnutí do blackoutu, ale záběry nad ledem, kde se probouzí, si zatím nechal pro sebe. Ty už podle něj vypadají strašidelněji.
„Nevím, jestli tuhle část zveřejním. Bez vysvětlení to nebude na laickou veřejnost působit dobře. Když to někdo uvidí izolovaně bez výkladu, to už si reálně řeknou, že jde o bandu sebevrahů. Když je člověk v blackoutu, tělo šetří kyslíkem a odkrví periferie, tedy i obličej, rty. Nejsem růžový, ale lehce namodralý, lehce v bezvědomí s otevřenýma očima a vypadám jako podvodní zombie,“ usmívá se Vencl.
Místo rekordu bezvědomí pod ledem. O život mi nešlo, uklidňoval Vencl
Milovník černého humoru, který o bezpečnosti otužování či potápění píše i na svém blogu, tvrdí, že mu žádné mozkové buňky během pokusu neodumřely. A když už, tak maximálně tolik jako po dvou pivech.
„Tělo mělo kyslík neustále. Aby buňky odumíraly, muselo by dojít k zástavě srdce - a k ní dochází až několik minut po blackoutu,“ vysvětluje Vencl, který se do podobných kousků chce pouštět dál: „Freediving je krásný sport, pořád tvrdím, že jeden z nejbezpečnějších a nejkrásnějších. Vždyť o zraněného fotbalistu se lékaři starají na hřišti déle, než se teď potápěč staral o mě. O co jsem se pokusil, to jsou naprosté extrémy, kdy si čas od času vyzkoušíme jít nad svoje limity.“
Ale vždy se svatým pravidlem - Nikdy se nepotápěj sám.